ايمان الشريف: (كترت الطلة بتمسخ خلق الله)





الحبايب مساء الخير

واجب علي التوضيح في مايخص حفله ليالي البروف

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الاعزاء في شركة البروف لم أرفض الغناء في يوم معين واختار آخر فمحبة الجمهور تأتي به في أي مكان وزمان

اولا( لا يوجد عقد متفق عليه )

ثانيا ذي مابقولو اهلنا (كترت الطلة بتمسخ خلق الله)

واخيرا لن أسع الناس بما لدي بقدر ما سأسعهم باخلاقي ومراعاتي لظرفهم وحالتهم الاقتصادية فلنقرأ جميعًا من كتاب من سبقونا من عمالقه الفن السوداني وكيف انهم عاشوا للناس وقدموا من أجلهم الفن الذي لا قيمة له الا الحب

والمحبه دي غيرا تب مادايرين ❤️

ايمان الشريف