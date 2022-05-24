تبيان توفيق: صدق فولكر هذه المرة!!





صدق فولكر هذه المرة!!

إنخفاض التظاهرات وتراجع حِدة إستخدام العنف!!

✍️ الناس المتابعين للأحداث منذ الخامس والعشرون حيقدروا يستخلصوا المفيد من كلام فولكر حول التظاهرات هي في الأصل كانت تظاهرات في الأول لأنو أعداد الناس كانت مقدره ومعقوله لكن في الوقت الراهن المشهد الثوري يعتبر (إحتجاجات) فقط والإحتجاجات دي ماقايم بيها الشعب السوداني إنما هي إحتجاجات بتقودها مجموعات من الناشطين والتوابع من كوادر الأحزاب السياسيه الكانت شريكه لنفس المجموعه العسكريه الكانت (ملائكيه وأصبحت شيطانيه)!!

الأعداد القاعده تطلع كل يوم دي مابتتجاوز الـ(500) مُحتج هي نفسها الأعداد الكانت بتطلع في بدايات العام (2018) لمجموعات مذكرت رفع الأجور الكان مفترض تتسًلم للقصر الجمهوري!!

الآن حتى مستوى التفاعل الأمني أصبح معقول ومناخفض سابقاً كانت اللجنه الأمنيه تشارك بكل فصائها (الجيش الدعم والجهاز والشرطه) الآن القوه القاعده تتعامل مع الإحتجاجات هي قوة الشرطه فقط وفي الشرطه (أبو طيره بس) وفي أبو طيره (قوة جبل أولياء فقط) وفوق لي كده بتشارك بي أعداد محدوده للتعامل مع الإحتجاجات البقت تنتهي في ظرف ساعه ساعتين بالكتير!!

المواكب الإحتجاجيه بقت مطلوب منفذ ع حسب الدعم البيجي من السفارات والغرض منها تحقيق الضغط وتمرير الأجندات وتركيع العًسكر!!

أنا يهمني الشعب يكون فاهم الرصه وقاري الميدان ومستلم النضيف ويكون مستكين وواقعه ليهوا،، الشغلانه دي يوم 23 الكان أمس دا عملوا ليها نفير من الولايات بعدد 50 شخص من كوادر الأحزاب مجتمعه عشان يظهر بالوضع الشفناه دا وبعدا شًفشًفوهم في ساعتين زي الماحصل حاجه و90% من القوه إتعاملت برش المويه فقط!!

تاني بقول

صدق فولكر في وصف الحقيقه!! أصلاً الهًرش بجيب التايهه

إلى الناس عامه

المكتوب دا تحليل من دُماغ المسكينه دي!!يحتمل الخطأ والصواب!!

تقرير بعثة يوناتمس!!

الفواصل التي ذكرها فولكر في تقريره حول تراجع حِدة العنف المفرط وماهو من شاكِلتُها من مصطلحات يُقاس بمقياس الخُبث السياسي ودس السُم على العسل لإستدرار القبول وإيصال رساله مفخخه تساعده ع تجاوز مرحلة الضغط بعدم التجديد للبعثه!!

بعد أن يتجاوز فولكر ماتبقى من أيام ليضمن صك التجديد للبعثه وإستمرارية عملها سيعود من جديد وبدون تردُد لنفس الممارسات السابقه لتمرير أجندته ودعم عُملائه من المدنين والتدخل في شأن السياده الوطنيه من جديد كما كان يفعل سابقاً،، فتقرير فولكر منقسم مابين نصفين نصفُ لمغازلت العسكرين والنصفُ الثاني لمغازلت المدنيين ليكون في الوسط ولكنه في الأصل منحاز نحوا المخطط الموضوع!!ولكنه يُناور لأجل بقاء البعثه وبغاءها بكل غباء!!

فولكر إستجاب وإنحنى لملاحظات وتكشيرات وتهديدات الحكومه السودانيه (التمثله في شخص البرهان) نتيجة للملاحظات حول التقرير الأول وماحواه من معلومات مغلوطه (مقصوده) أغضبت المؤسسه العسكريه فهددته بالطرد!! وأنذرته بالحياديه والمصداقية والتزام حدود العمل المحدد له!! فعمل هذه المره على صبغ تقريره بصبغة مستمده من وعده بإمكانية مراجعة التقارير السابقه وتصحيح الخطأ الذي ورد فيها(بعد تلاوته أمام مجلس الأمن) وقد برر بأن التقارير يعِدُها المستشارين من حوله، وهُم من قيادات قحط نفسها !!

فولكر قدم السبت لإنتظاره الأحد وهذا واضح من خلال إنخفاض حِدة الإدانه والتحامل ع العسكريين قبل أن يتحدث عن إنخفاض حِدة العنف المفرط نفسه !!

كلمة (العنف المفرط)

هي جوهر الوجود لبعثة الأمم المتحدة ومربط الفرس بمحتوى التقارير( تخفيف التلميح) حولها يُعطي مؤشر(لمجلس الأمن والعالم أجمع) بأن الأمور أصبحت هادئه ومستقره(في السودان) كما لم يكن شيء (وليست كالسابق) ممايُساعد على رفع الضغط الدولي ومفوضية حقوق الإنسان ورصد الإنتهاكات من على كاهل المؤسسه العسكريه والتي قد تقود لفرض عقوبات وجزاءات غير مرغوب فيها!! وفي نفس الوقت يكون التركيز على كلمة (العنف المفرط) و تكرارها مؤشر على أن الأمر خطيرُ يستدعي تدعيم عمل البعثه الأمميه ودعمها في كافة المحافل الدوليه!! لذلك اتخذ فولكر منصه جديده ألقت بالإخفاق ع الجانبين المدني والعسكري في نقاط وخففت عنهم في ذات الوقت في نقاط أخرى!!وهذا واضح من خلال التصويب!!

الوعي هو مفتاح التقدم!!

يمكن للحكومة السودانيه أن تستمر في ذات الطريق بمراقبة أداء البعثه وتصحيح أخطاء خلاصات التقارير وإيراد الملاحظات حولها وعدم ترك الحبل ع غاربها مع عمل مراجعات لأداء أفرادها وإفراد الأجنحه حولها والتقرير في شأن التجديد لعضويتها من عدم إمكانية ذلك!فهذا حق طُبق في روزليندا ! من المهم تفنيد تقرير فولكر كلمة كلمه وورقه ورقه ثم الرد حوله!ليعلم أن المواطنات الضعيفات مثلي من الشابات قادرات على فهم ماهيه الأقوال والأفعال التي تدور حول عمل البعثه الأمميه فمابالك بعرًابي السياسه الأفذاز!!

وكلي ثقه بأن حواء السودان أنجبت سياسين بالبذه العسكريه والمدنيه لايُشق لهم غبار!! فلن يؤكل كتف السودان من جانبها مهمآ فعلت الأفاعي والضِباع!!

#إنهاء_عمل_البعثه_واجب

#الحوار_سوداني_سوداني

تبيان توفيق ❤️