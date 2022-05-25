تبيان توفيق❤️: كافيهات في الخرطوم.. أغاني ديجي ورقيص إسلوو وبنات جالسات على أرجل الشباب وأخريات محتضنات!!





مال السُحت (الحرام)

✍️ تبيان توفيق 🌹

الخلاني أتكلم عن الكافيهات شنووو؟؟!

يوم 17 جاتني دعوه إلحاحيه من زُملاء دراسه الغرض منها إننا لازم نتلاقى عشان نعمل قروب (مجموعه) عشان يكون عندنا نشاط توعوي عن نشاط مجموعات (النسويه) والعمل الهدام القاعد يتم وسط الشباب والدعوه دي جاتني بعد ما إتناولت موضوع (خشي اللجنه) وقصة الفحص (الفتح المتدرج) القاعده تحصل للبنات العزراوات وكان اتحدثت عن جلستي بميدان الرابطه شمبات!! المهم إني استجبت للدعوه دي مشيت على حسب الوصف بأني أصل جامعة أفريقيا العالميه وإنا ماشه من إتجاه الشمال من لفة جوبا وصولاً لمحطة الجامعه وبعديها لفيت يمين ومشيت مسافه وتوقفت على جانب اليد اليمين متجهه ناحية الغرب قُبالة الصينيه المركزي!! حتلقى الكافيه واقع على الطريق العام،، وصلت نقطة الوصف!! إستقبلني صابر مقدام سلمت عليهو بكل شوق وبشاشه المكان من الخارج مسور بسياج من الداخل الفناء به تنجيل ونافوره صغيره ممر صغير يقودك للمدخل المكون من أربعه طوابق كنت أحسب المكان مطعم قرأت اللافته فكان (كافي) دخلت إلى المكان وأنا التفت يمين ويسار من المدخل بالطابق الأرضي طرابيز مستديره حولها كراسي مرصوصه بشكل عادي الطابق الثاني عباره عن غرف مقسمه مساحة متر × متر على ما أظن بداخلها كراسي جلوس اثنين وطربيزه لكل غرفه الإنازه متنوعه أخضر أحمر بنفسج ألوان أخرى (خااافضه) أقرب للسهارات الخاصه بغرف النوم!!

أغاني ديجي ورقيص إسلوو وبنات جالسات ع أرجل الشباب وأخريات محتضنات!! كؤس البيره الكبيره والثلج ودخاخين التبق(السجائر) العادي والممزوج طلمبات الشيشه العاليه منتشره كإنتشار النار في الهشيم!! المكان مزدحم حتى آخر غرفه يقطنها وريفًين الملابس حدث ولا حرج !! العاملين من الحبش والحبشيات النضيفات اللبس بناطلين مشدوده فوق للساق فنايل كات وصدور ممشوقه وشعور مستدله للأفخاذ هو بيع للهوى واللهو بشكل مقنن ومدروس ومرتب ومراقًب ولابد أن هذا الكافي قد صُرِف فيه مليارات الجنيهات!!

الكل في حاله غياب وتوهان وإنسجام تام يتراقصون ويضحكون وكأن هذا المشهد ببلاد العم سام وليس في قلب الخرطوم!! التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد المنتشر!!

أصرار أصدقائي كان بأن نخرج لأنو الضجيج عالي والمكان مذدحم أما أنا فكان رأيِ مختلف بإنو نجلس قليلاً لأنو المشهد يستدعي إنو الشخص يتأمل ويفهم ويدرس ماهية النشاط دا،،

جلسنا قليلاً وبعدها غيرنا مكان الجلسه بنجيله المطار الخارجيه عند مدخل المسافرين!!

الكافيهات أماكن تحتحاج للنظره السريعه من أجهزة الدولة المختلفه لتدارك أمر الهدم الممنهج لعقول الشباب والشابات وفتح مساحات للممارسات اللا أخلاقيه!!

لامانع من وجود كافيهات ولكن المانع أن تكون من دون رقابه ومن دون قانون ومن دون رؤيه ومن دون متابعه!!

الأجانب يُبدعون في قتل شباب السودان بطريقه الموت البطيئ بتغييب العقول!!

لابد من إثارة هذا الأمر المهم الخطير الجلل الذي يحتاج لوقوف الكل ضده ومحاربته!!

يجب إيقاف من يقودون حرباً ضد عقول الشباب!!

الظاهر إني هبشت الممنوعات بحديثي عن الكافيهات فكفايه تهديدات وتلميحات من آخر جُرابك هات إذا كان الرسول قد مات فمالي من الدنيا الفُتات أتريدني أن أصمت وأنت من مال السُحتِ تقتاد أتريدني أن أصمت من بعد أن سقاني الله من كأس الثبات أنا نِدُك من البنات فمن تكون أيها المُنقاد أنا الحُره كضوء في المجره كسيف من غِمده قد تجردا وتمردا أنا الشاهده الشاهِره الفاضِحه الشارِحه الشارخه لخُبثكم وزلكم وزوالكم قد كنت يوماً بينكم أفكار عقلي منكم وضمير قلبي أجلكم الحق عندي لاعندكم والعِندُ صفتي والصفح شيمي والثمت مكسب والصمت ضعف والضعف مركول بمنهج طلتي فإبحث عن الضعفاء لاعن تبيان!!

قلمي سلاحي ومنبري فلاحي

تبيان توفيق ❤️