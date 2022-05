محمد صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول الموسم المقبل

أكد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي استمراره مع الريدز خلال الموسم القادم، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا: أنا باق في ليفربول الموسم المقبل بكل تأكيد، وأريد تحقيق لقب دوري الأبطال “.

ووأصل:” أنا متحمس بشكل كبير لـ هذا النهائي بسبب ما حدث في النهائي الأخير، فالجميع متحمس لهذا النهائي وسنقـاتل من أجل تحقيق اللقب”.

وأستكمل:”مازلت أتذكر لحظة الإصابة في كييف ضد مدريد أتذكر لحظة مغادرتي الملعب كانت أسوأ لحظة في مسيرتي كنت محبطا جدا.

ووأصل:” لقد قدمت موسما جيدا، وصلت إلى نهائي الأبطال ثم خرجت، أسوأ شيء يمكن أن يحدث لـ لاعب.

وأكد” علمت النتيجة من المستشفى لم نتقبل الخسارة بهذه الطريقة”.

ونجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.

