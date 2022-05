بالفيديو.. مسؤول هندي يصفع مسناً على وجهه.. ويسأله أنت محمد؟

قالت وسائل إعلام هندية إن مسنا توفي متأثرا بجراح أصيب بها بعد أن ضربه مسؤول في الحزب الحاكم ظن أن المسن مسلم الديانة.

ووثق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع المسؤول الهندي يعتدي على المسن ويطلب المعتدي منه إظهار بطاقة هويته لكن المسن لم يجد بطاقته فصفعه المعتدي على وجهه ويسأله : هل أنت محمد؟ ، وتبين لاحقا أن الضحية لم يكن مسلما وكان يعاني من اضطرابات عقلية بحسب صحيفة هندية.

وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية إن الواقعة حدثت في مدينة راتلام، وإن المعتدي الذي يظهر في الفيديو يدعى دينيش كوشواها، وهو مع زوجته من قادة حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في المدينة.

وذكرت الصحيفة أن الضحية لم يكن مسلما، بل من أتباع الديانة الجينية، وهي إحدى الديانات الروحانية المعتنقة في جنوب قارة آسيا، مؤكدة أن الضحية كان يعاني من بعض الاضطرابات العقلية المرتبطة بكبر سنه.

Trigger warning: A differently-abled elderly person Bhanwarlal Jain was brutally beaten in MP's Neemuch over suspicion of being a Muslim. The person (Dinesh Kushwaha) can be seen asking 'Are you Mohammed, Show me your Identity Card', while thrashing him. He Was Later Found Dead. pic.twitter.com/o0xvlFoUXK

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 21, 2022