جعفر عباس يكتب.. إذا كنت رجلا فاحمد ربك وافتخر





ملامح وجهك لا تتغير إلا كل 15 سنة (وليس 15 ساعة)/ كثير من مكالماتك الهاتفية تنتهي في 30 ثانية / تذهب إلى الحلاق نحو 8 مرات في السنة دون اقتراض أو “شحتة” فلوس / عند تقليب محطات التلفزيون، لا تتوقف عند كل لقطة فيها شخص يبكي / لا يهم أصدقاءك إذا زاد وزنك أو نقص / شكلك العام وملامح وجهك في العاشرة صباحا هي، هي، في العاشرة وربع مساء/ لا تخرج حاملا أي حقيبة، وإذا حملت حقيبة فليس بها غير شيئين أو ثلاثة/ إذا أردت الذهاب الىالحمام خلال ساعات العمل فلن تحتاج لفرقة حماية ومساندة/ 3 أزواج من الأحذية تكفيك / الريموت كونترول لك وحدك/ لن يقاطعك صديق إذا انقطعت عن التواصل الهاتفي معه لعدة أسابيع/ إذا رأيت شخصا لا تعرفه يرتدي نفس نوع وملابسك في حفلة، فقد يقود ذلك إلى صداقة بينكما/ الشعر يغطي كل جسمك؟ خير وبركة ومرجلة/ عمرك 47 سنة وغير متزوج؟ سو واط؟ ما فيها شيء فلا يوجد مقابل “مذكّر” لعانس أو آنسة / تتزوج وتطلق مرتين ومفيش مشكلة، ممكن تتزوج واحدة فل أوتوماتيك بعد شهر من آخر طلاق / لست ملزما بأن تتذكر متى يكون “عيد ميلاد” زيد أو زبيدة / الشيب والتجاعيد تزيدك هيبة (مش كل الرجال!!!!)

ما هي المميزات الأخرى لأن تكون رجلا؟ وخليكم رجال راكزين وكراكات تكسح وتردم عندما تبدأ الكنداكات القصف

جعفر عباس