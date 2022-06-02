منى أبوزيد تكتب : في الحرية والتغيير..!





“هات البديل إذا أردت أن تُغيِّر وضعاً خاطئاً”.. محمد الغزالي..!

(1)

“تغيير المواقف ليس من شأنه أن يُقوِّض مفهوم البطولة، كما أن تغيير الرأي في مطلق الأحوال لأجل الأهداف القومية ليس رجوعاً عن الصواب بل هو رجوعٌ عمليٌ – إليه”، لكن واقعنا السياسي في السودان يشهد مفهوماً مُشوّشاً لفكرة البطولة والإنجاز السياسي، وثقافتنا – التي تتكئ في خصوصيتها على موروثاتنا العرب أفريقية – كانت ولا تزال تُضَيِّقُ الخِنَاق على أي معني عميق وهاديء لفكرة الإنجاز السياسي، خارج مصطلح “جاموس الخلاء”. فالممارسة السياسية عندنا لا تزال تسعى وترمِل بين قرارات عاطفية تشوبها الحماسة، وتهور سلوكي يكلله إقدام ساحات الوغى، وغضبات “مضر- زنجية” لا تأبه لمُقتضيات الأحوال الراهنة، ولا تكترث لاعتبارات القوة السياسية الناعمة. “لا تدرك الحقيقة الكاملة إلا عين تنظر من ربوة الأبدية إلى الزمن كله”، وعين التاريخ توميء دوماً نحو المنجزات السياسية، الوفاقية، الإصلاحية، التي تورق وتزهر تحت مظلة الوطن العظيم. أما كل ما عدا ذلك فهو يذهب جُفاء، ودونكم أرشيف الحكام وتواريخ الشعوب..!

(2)

لماذا يحتشم الناس ولماذا يحتقرون غير المحتشم؟. لأن الحشمة هي نمط من الملابس والسلوكيات العامة التي تهدف إلى تجنب تحفيز الإنجذاب الحسي في نفوس الآخرين الذين ينتمون في الغالب الأعم إلى الجانب المعاكس في منظومة الجندر. وهنا قد يقول قائل وهل ما نراه من لبس البنات اليوم هو من أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا؟. بطبيعة الحال الإجابة هي لا، ولكن الإجابة على ذات السؤال بالنفي لا تعني أن ما يحدث من تجازوات اليوم في الملبس والسلوك العام أمر غير طبيعي. ليس كل أمر طبيعي صحيح بالضرورة، لكنه على كل حال حراك طبيعي، “ردة فعل طبيعية مساويةً لتشدد حكومة الإنقاذ ومعاكسةً له في الاتجاه” بعد تحقق الثورة عليه. وبعد مرور بعض الوقت سوف يتواضع الناس في السودان على الشكل الفني المُناسب لمفهوم الاحتشام في ملبسهم ومشربهم دونما إفراط أو تفريط، ولسوف تطرد العُملات الجيدة العُملات الرديئة. ولكن إلى حيث حدوث ذلك لا بد من بعض بعض “الدراما”، لا بد من بعض “الفوضى الخلاقة”. فقط دعوا علم الفيزياء يعمل على تطبيق بعض معادلاته الكونية..!

(3)

قريبتك التي تتكفل بمراقبة الطباخ وتجيد كتابة قوائم المشتريات في مناسبات الأعراس، من الذي قرَّر أن يقتصر دورها على المطبخ بينما تُنتَدب نظيرتها من قريباتك لمهمة تمثيل الأسرة في صالون الضيوف؟. إنهم وجهاء العائلة بالطبع، الذين لا تعلم أنت تحديداً كيف تتويجهم. هؤلاء هم الذين يُلقِّنون الغرباء دروساً إذا لزم الأمر، ويرفعون رأس العائلة عالياً في كل محفل، إنهم يمثلونك دون شك، لكنهم سيقومون بإقصائك من مجالسهم إن أنت قلت أي “بغم” بدعوى الحاجة إلى التغيير. لماذا يحدث ذلك؟. لأن الثورة – ببساطة – شيء والتغيير شيء آخر، ولأن الفرق بين الثورة والتغيير هو ذات الفرق بين النجاح في الحصول على الطلاق من شريكٍ سابق والمقدرة على إنجاح الزواج من شريكٍ لاحق. الفرق يكمن دوماً في تلك التفاصيل مُتناهية القُبح والصِّغر، عظيمةُ الأثر والخطر. ما تفعله السُّلطة وما يُحدثه زوالها، ما يفعله ضياع ذلك “الكونيكشن” بين التابع والمتبوع، وما يُحدثه تسَلُّل الآخر بين تلك الفجوات التي تتسع تباعاً!. إنها ببساطة الحكاية ذاتها، ذلك العرس الثوري الذي شابَته بعض أخطاء الشركاء ولازمته بعض عيوب التمثيل. إنّها أوهام النخبة التي تقع مآلاتها على رؤوس “الناس العاديين”، بينما يقع على عاتقها “هي” إصلاح المنهج، بنفض العدة القديمة، وتغيير بعض الأدوات..!