



ست العفاف فتاة الاستوب داخل القفص الذهبي :

لقد وعدناكم من قبل والحمد لله أوفينا بالوعد …..شكرا لكل من وثقوا فينا وساهموا في زواج ست العفاف ……

خبر سيسعد كل اهل السودان الكانوا متابعين القضية ……

بكرة ستلتقي العوائل على باقة الورود المضمخة بالحب والعفاف وبعد بكرة نحن في سوق ليبيا لشراء شيلة العروس كاملة كما تعهدنا من قبل وسنوفي بكل ما وعدنا به بإذن الله وتقبل الله من جميع الذين ساهموا في هذا الخير ..

الخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام الى يوم القيامة ….

لمن نحدد موعد العرس حنكلمكم …………. حبايبنا القالوا بدقوا الريحة ويغلفوا الشيلة انكربوا سااااكت …..يوم الخميس الشيلة معاكم

يا ناس سوق ليبيا ابقوا خفاف علينا جاينكم بعد بكرة ……….وعشان ما تضغطونا أنا جاييكم بي نفسي عشان اشتري شيلة بنتي العروس بصحبة أهلها وصويحباتها …

شيلتها كلها علينا كما وعدنا تماما والبقية تأتي بإذن الله …….

معليش اتأخرنا شوية عشان نلقى العريس اليستاهل ست العفاف

ننتهي من الشيلة نبدأ تجهيز المناسبة ……. قدااااام بس

‎عمر محمد نور‎

