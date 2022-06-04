القراي: تمجيد الإشتباك و الإحتفاء بالمشتبكين سبب أساسي في خسارة أرواح كتيرة





تمجيد الإشتباك و الإحتفاء بالمشتبكين سبب أساسي في خسارة أرواح كتيرة بدون أدنى حوجة لذلك!

الفيديوهات النشرتوها للشفع الشايلين درقات كراتين بنططو و يفلقو مدرعة مدبلجة مع أغنية حماسية و صورة شاب قاعد في كرسي حوله سحائب البمبان و اخر بتكلم بالتلفون و أصلاً الشبكة مقطوعة.

الثورة عمل جاد ما لعبة ولا برنامج ترفيهي لحضرة سيادتك ارواح الشباب دي في رقبتك و مساهمتك في تصوير الاشتباك كـ عمل بطولي و الأعمال الغبية بتاعة تفتح صدرك للرصاص وانت رافع علامة النصر بخليك في مرتبة واحدة مع الشخص الصرف تعليمات و العسكري الضغط الزناد.

من وقت مبكر جداً كنت بكورك بالحاجات دي لكن الناس مستعدة بكل بساطة تستبدل حياة شخص بـ أبيات شعر و إحساس نشوة زائف!

ك**** يا من يزين المحارق بالأغاني و الأناشيد ك**** سائر اليوم و الأيام التالية ك**** أبد الدهر و**** الثورة.

سهيل القراي