وصف بالمفجع.. فيديو لهندية تخاطر بحياتها لأجل الماء.. هكذا تتسلق!

سلط مقطع فيديو يُظهر امرأة تتسلق جدار بئر نزلت إليه للوصول إلى المياه، الضوء على النقص الحاد الذي تعاني منه العديد من المناطق في ولاية “ماديا براديش” في وسط الهند.

وتظهر المرأة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تنزل إلى البئر بدون حبل أو عدة من أجل الوصول إلى الماء.

واضطر الناس في قرية “غوصيا” لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الصعبة بعد أن جفت المياه في الآبار والبرك؛ حيث تواجه العديد من المناطق الأخرى في عموم الهند أزمة مياه مماثلة.

وغالباً ما تنتشر مقاطع الفيديو التي تظهر الهنود يخاطرون بحياتهم للوصول إلى المياه انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أظهر في أبريل الماضي مقطع فيديو مماثل امرأة تنزل إلى أحد الآبار في ولاية مهاراشاترا للوصول إلى المياه.

وقال تقرير لـ”بي بي سي”، إن ولايات “ماديا براديش” والبنجاب وراجستان و”أوتار براديش” وغوجارات و”أوتارخند” وهاريانا كانت من بين تلك الولايات الأسوأ تضرراً بالأزمة.

ويعد نقص المياه في “ماديا براديش” قضية متجددة في صيف كل عام، وقد وعدت حكومة الولاية بتوفير مياه الصنبور لكل قرية بحلول 2024؛ لكن مياه الشرب لا تزال غير متوفرة للملايين من البشر في البلاد.

وفي قرية “غوصيا”، قال السكان إنهم سيقاطعون الانتخابات المحلية هذا العام احتجاجاً على الحكومة.

وقالت امرأة لوكالة الأنباء “إيه أن آي”: “علينا أن ننزل إلى البئر من أجل جمع الماء؛ حيث توجد ثلاث آبار هنا، وجميعها جفت تقريباً، ولا توجد مياه في المضخات اليدوية”.

وأضافت أن “موظفي الحكومة والقادة السياسيين لا يأتون إلى هنا إلا خلال الانتخابات، وهذه المرة قررنا عدم التصويت إلى أن تتوفر لدينا إمدادات مناسبة من المياه”.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022