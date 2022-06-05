تبيان توفيق❤️: الثورات تًجلِب اللعنات!! وتعمق الثغرات وتورثُ الشتات





الحاله الفوضوية!!

الثوب الفضفاض يكشف العورات وكذلك الثورات تًجلِب اللعنات!! وتعمق الثغرات وتورثُ الشتات تخرب الشباب وتتلفُ الجينات !! تُثير النعرات فيصبح الكل في حالة شتات متفرقون فارغون لآهثون في براثن الفوضى منتشرون!! لايفرق الناس فيها مابين الخصم أهو (الوطن وام كيان ) فيحدث الغلوا فتغلي روح القبليه والمناطقيه والإثنيه فيتحول الإنسان من حالة الوعي إلى الضد فيضاضي أمنةُ ومعاشه ورفاهيته فلايري في الآخر إلا أن يكون الناس مثله !! فينفُث ماتحتويه أعماقه من الشر ماكان!!

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لكل ثورة كبوه أو نجاح وإبهار!! وهذه من تجارب العالم وتاريخ ثورات الربيع العربي (وكبواته) فالدول الغربيه لاتعترف بالفوضى!! تدعي الديمقراطية لمن هم تحت ظل العبوديه (المفروضة عبر الأنظمه والمرفوضه عند الشعوب) ولا تُعبد الطريق نحوها،، وإذا أطلت برأسها سارعت بنحرها والكل ينظر وكأنها ناقه صالح دون أن يُدمدم المجتمع الدولي بصوت غير صوت الغُراب بأن هكذا (تُدفن الحثث) فتبقى ذكرى العراق واليمن ومصر وليبيا وسوريا كسور الصين مًعًلًماً تزوره منظمات حقوق الإنسان فتنسى ما أتت من أجله فتطلُ علينا لتُدين وتشجب ثم تكتُب ألفين من الضحايا!! والدكتاتوري من دماء الضُعفاء يشرب ويشرأب عتواً والكل منه نفورا،، هذه هي الصوره وعُقدتها مصروره تأبى أن تنفك وكأنها بين فكي الحوت!! أليست هذه هي نفسها أرض السودان بلد التين واليقطين يقطنها الملاين من العرب والذرقه والفصيحين والرطانه فمابال الإنسان يكره إنسانا،،

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هكذا هو ناتج ثورتنا أعطتنا فقطفنا سيأها ونسينا ثروتنا في إنسانها وسنان أقلامها وقوام معادِنها ومقام روعتها وريعان أرضها فأبينا أن نرضى بقسمتنا فقلنا بأنها قسمةُ ديذاا فظهر الجوع والخوف والعطش والمرض فمرر الكل أجندته فتجند الحر تحت رايته فأصبح رأينا في مكتبه!! فكتبنا تحت خُلاصات المهدي وود حبوبه وروايات الجُدود حكايات النكسه وآلام السكته وسكك التبعيه وأكل مال العطايا كما تأكل القطط التبيعه!! تتبعنا سوالف الغرب فغرغت سفينة الرجال وأطل شِراع السفهاء والإلهاء وبأي ثمن يا هذا قطرات دمِ من الشرفاء سالت فتسطر إسم الشهداء وغابت شموس الحكماء فأصبح الحلال حرام والحُر في بيته يُضام والقلب تكسوه الحُطام والعين ساهرةُ لاتنام،، والجسد يشكوه الأنام،،

سأكمل عندما تتجمع قُواي 😔

مساء الروعه

الصوره للفت النظر فإبتسامة صاحبتها أخاذةُ من جمال روعتكم 🌹

تبيان توفيق ❤️