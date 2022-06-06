تبيان توفيق❤️: انعل أبو اليوم الخلانا نطلع ثوره ونباري رمم ووهم وحاقدين!!





انعل أبو اليوم الخلانا نطلع ثوره ونباري رمم ووهم وحاقدين!!

مايحدث ليس ثوره بل هي بلطجه وتمرد مدفوع من جهات معينه ليس لها أي مشروع أو برنامج سوى إثارة الغبن والكراهية والسعي لتشتيت السودان وإعاقه حركة المواطنين وإرهابهم وإجبارهم ع المزًله!!

هذه فوضى يتقدمها أطفال تحملهم الحماسه من دون وعي أو معرفه لمفهوم السياسه بداءً (لغةً أو إصطلاحاً) خلفهم شِياب مغبونين سعيهم سعي الشر المستطير،،

السودان الآن يفتقد للحسم

كفايه تحنيس كفايه تراخي كفايه عبط كفايه لعب شفع كفايه صمت!!!

بوست عن الحقيقه

معروف إنو الشعب السوداني شعب (شوفانيه) وشعب بحب (الشوو) وشعب (تعويده) وسهل (التأثُر) فالمظاهرات دي بقت عباره عن (قصص هوليود) وبطولات وهميه (ومساحه للتواعُد) وفقدت محتواهااا،، السياسي،، الإجتماعي،، الإصلاحي وبقت (جر هواء وكسير زمن وروايات وقصص غرام وصور خياليه وغير واقعيه)!!

ماممكن اصلآ يحصل إنقلاب أو انحياز من الجيش من دون مايكون في شراكة تاني من جديد ومن الصعب يحصل تغير من دون مايكون في المشهد حميدتي والجيش والحركات العقل بقول كده!! اي إقصاء لأي طرف معناه صدام ونزاع ودي خلاصة المشهد!!

عايزين تصلو لي شنو بالضبط!! اذا قلنا حصل إعتصام والجيش انحاز!! هل حيسلمكم ليها ويمشي يقعد يتفرج فيكم وانتو بتتناحروا في بعضكم،، وهل الدعم السريع حيمشي كده والسلام وهل الحركات المسلحه حترضي بالقسمه وتقول الحمدلله ع كل حال!! ولا إنتو مشكلتكم مع أشخاص بعينها وهل الأشخاص ديل إذا إتنحوا حيكون البديل مدني؟ ولاشغلتكم دي ركوب راس والسلام،، في النهايه في ناس قاعده تراغب المشهد دا وعايزه إجابات واضحه منكم حول الناتح حيكون شنووو؟ برنامجكم كيف بعد تسقط وإذا سقطت الأطراف التانيه دي حتتعاملوا معاها كيف؟؟

تبيان توفيق ❤️