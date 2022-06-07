زهير: والله لو قايلو مغفل وخشمه خفيف وبكشف اسرارنا بالسهولة دي ما كنت كلمته





واحد صديقي شديد جدا اتزوج، لمن رجع من شهر العسل بي كم يوم مشيت اسلم عليو، وانا قاعد معاو زوجته رسلت نادته وكانت معاها امها جاتها زيارة، لمن رجع قلت ليو انا ماشي، قال لى اقعد شوية زوجتى قالت ماشة تبيت مع امها وقلت ليها كويس،

قلت ليو حتعمل معاك مشكلة واحتمال ما تمشي، قال لى ليه قلت ليه لانك وافقت ليها طوالي وده غلط لانه كده قلبها حياكلها وتقول ليه وافق لى طوالي، لازم فى الاول تعمل ليها انك ما موافق وتقول ليها لأ، حتقوم هى تصر على رايها وتمشى .. ده لو انت عايزا تمشي،

شوية كده كوركت ليو ولمن مشى وجه راجع قال لى تعرف كلامك صاح قالت لى يعني مستغني عني للدرجة دي اول ما اقول ليك ماشة ابيت مع امي توافق طوالي والشكلة قامت وزعلوا من بعض، وقالت ليو حامشى وما جاية تانى، قام قال ليها والله زهير كلامه صاح، قالت ليو زهير قال شنو قام حكى ليها، وهى جاية طالعة مع امها ومادة بوزها شبرين عاينت لى بحدرة كده وقالت لى .. يعنى يا زهير بتعلم فيو من هسة حيل وألاعيب الرجال .. قلت ليها والله لو قايلو مغفل وخشمه خفيف وبكشف اسرارنا بالسهولة دي ما كنت كلمته.

زهير السراج