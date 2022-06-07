كيف مايقطعوها في وشك مادام إنت ماقادر تتخذ موقف سياسي وطني وتلِم (العفن) وتوديهوا الكوشة





من الطبيعي يقطعوها ليك في وشك لأنك عملت تغير مخلقن شلت الراس وخليت الجسم زي ماهو!!

خلال السنتين الماضيه القحاطه ديل عينوو كل ناسهم في مفاصل الدوله كل عضويتهم المعلومه وغير المعلومه قاعدين في المؤسسات الحكوميه زي ماهُم إذا كان أحمد ربيع الوقع الوثيقه مع حميدتي للآن مدير مستشفى المعلم وغيروا كتيريين قاعدين في مناصبهم وشغالين تحريض وتعطيل وتصوير مستندات وتسريب خطابات وإضرابات وفتن وفساد فكيف مايقطعوها ليك في وشك راجي شنو مثلاً من ناس قاعده في مكاتب المؤسسات وبتصرف من الدوله الشغال فيها رئيس إنت وبتوقع ع مرتباتهم وهُم كل همهم يسقطوك!! كيف مايقطعوها في وشك مادام إنت ماقادر تتخذ موقف سياسي وطني وتلِم (العفن) وتوديهوا الكوشه خايف من شنو وشايل هًم لي شنو ومتوقع شنوا وقت أديت القسم بأنك رئيس مجلس سياده إنت قايل الحكم دا داير ليهو فنان وعود الحكم دا سلفاً هو قانون وحدود ومساحات وكاريزما لأنو هو حكم!!

البلد دي ما بتمشي بالطورته والجاتوه البلد دي عايزه (قرقوش) مدجج بالقانون الصارم البيخلي كل فاره يخش علبوا ويعمل حساب ع كلام ونفسوا،،

المهزله دي عايزه قانون رااادع لأنو ماممكن تباري شفع ماعندهم فهم لكلمة سياسه وشايلاهم هاشميه ومباريين بناطلين البنات والصدور المفتوحه وماعندهم هدف غير إنو الواحد يلفت انتباه البت الجمبوا،، ولو سألتو البلد فيها كم حزب تلقاه ماعارف!!

كيف مايقطعوها ليك في وشك وأنت اساس انهم يتجرأو لأنك ضعيف ومنقاد وماعندك شجاعه تتخذ قرارات تشبه السودانيين!!

نفس الناس البيقطعوا ليك الكهرباء في وشك هم مدفوعين من قبل السفارات والخواجات العملوا السودان حمام سباحه كل واحد منهم يجي يغسل (عفنوا) ويمشي؟ شعورك شنو وانت رئيس البلد دي وفيها ناس بيتجرأو يقطعوا ليك الكهربا في وشك ونص النهار،،

تبيان توفيق ❤️