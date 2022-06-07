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حكاية فك صواميل إطارات سيارة خالد سلك زيها وزي حكاية إغتيال حمدوك!!
حكاية فك صواميل إطارات سيارة خالد( سفة) في نظري حكايه( سمجه) زيها وزي حكاية إغتيال حمدوك!! وزي حكاية الملثمين الكانو بخوفوا وجدي صالح ومناع!! وزي حكاية الباهاما وجزر المادليف!! وزي حكايات دم الشهيد وينو!! وزي حكايات حتسقط وحنعرس!! وزي حكايات تصدير المنقه!!! وزي حكاية قميص مدني المشروط!! وزي حكاية شكراً حمدوك!! وزي حكاية ياعنصري ومغرور!!وزي حكاية اللآت الثلاث!!
سلك شنو كمان الممكن يعملوا ليهو قومه وقعده!! السفهاء يموتون وحدهم!! ياسلكووو
✍️ قصه حزينه وكضبه متينه!!
✍️ تبيان توفيق