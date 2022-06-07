اصدار ال 1000 جنيه قرار سليم ولو انو جا متاخر شديد





الناس زعلانين من طباعة عملة كبيرة كرفض لأحد تمظهرات التضخم

العملة الكبيرة بالمناسبة ما هي البتعمل تضخم

هي اقتراح كويس في حال التضخم

العملة الكبيرة البتستحق قيمة الورق الهي مطبوعة عليهو و البتعبر عن الوحدة الحقيقية البيتم تداولها لازم يتم طباعتها

ده قرار سليم ولو انو جا متاخر شديد

معقولة ياخي عشان تحاسب بتاع الطرمبة تدفع ليك رزمة بتاعت قروش على بال يحسبها تكون انت مشيت مشوارك و رجعتا ؟ و يكونوا عمال الطرمبات شايلين شوالات بتاعت قروش يفرغوها كل دقيقتين

معقولة لمن تمشي تسحب ليك ١٠٠ الف من البنك المكنة تكون شغالة كانها بتحسب في مليار و تأخر نفسك و الناس المعاك رغم انو من حيث القيمة قروشك دي ما على قدر كدة

الالف جنيه دي ٣ كباية جبنة

من حقك تشيل قيمة ٣ كباية جبنة في جيبك كورقة واحدة يعني ما اعتقد الموضوع خطير.

وزي ما الفئة الكبيرة ما هي السبب في التضخم … كذلك هي بتعالج فقط بعض مظاهر التضخم زي ما قلنا فوق .. زي حجم القروش البتشيلها و البتحسبها و التأخير في الصفوف و الخطورة الامنية و كدة

لكن ما بتعتبر حل يلامس مسألة التضخم نفسها نهائيا …

التضخم حلو معروف شنو

Ahmed Crash