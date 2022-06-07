بالفيديو: حقيقة حضور الفريق “الكباشي” لمراسم دفن حرم الرئيس البشير في شندي والعزاء في كافوري





إشاعة حضور الفريق ” الكباشي ” لمراسم الدفن في شندي والعزاء في كافوري .. لم يحضر ومُطلق الشائعة مغرض لم يحضر لا الكباشي ولا اي من اعضاء المجلس العسكري ولا السيادي ولا قادة احزاب قحت …

في مراسم عزاء ” حرم ” السيد الرئيس المغدور المشير البشير ..

الفريق عبد الرحيم دقلو و عبد الرحمن الصادق المهدي ، موسي هلال ، التجاني سيسي ، فرح عقار ، أحمد ابراهيم الطاهر ، بروف ابراهيم احمد عمر ، بروف غندور ، دكتور امين ، دكتور كبر ، حسبو ، جمال الشهيد ، الزبير بشير طه ، لؤي عبد المنعم ….. الخ كانوا حضوراً في مراسم العزاء ..

▪︎ غياب السيد الرئيس ولم يحضر العزاء لا هو ولا شقيقه علي ولم يطلبا ذلك ولم يستجديا أحد للسماح لهم بالحضور .

▪︎ لا صحة لما يشاع عن حضور الفريق كباشي فهو لم يحضر لا هنا ولا في شندي وما نشر مجرد شائعات .

▪︎ ليس هناك أي حضور رسمي من الدولة سوي ع الرحيم دقلو وبرطم ..

ابراهيم بقال سراج

