جعفر عباس يكتب.. مرحبا بكم في عرنوبيا





حتى لو ذهب البراهنة والدقالوة والبراطم والأرادلة والهجواب الى الجحيم اليوم، فلن “يعبرني” من سيجلسون على كراسي الحكم بدلا عنهم، وعليه سأقوم بتشكيل “حركة العزل والمكاواة”، وإعلان استقلال جمهورية عرنوبيا، المشتركة مع النوبيين والعرب، ولضمان نجاح خطتي لابد من كسب ولاء الأسرة الحاكمة، وهذا هو برنامجي لأسرتي الصغيرة:

= السهر حق أصيل لجميع أفراد العائلة كما من حقهم التجمهر في الحوش او الصالة او فوق السقف / التداول السلمي لكونترول التلفزيون، فلا يكون في يدي لأكثر من أربع ساعات يوميا/

منح كل واحد من العيال بدل مذاكرة وبدل بيرغر وبدل آيس كريم/ تجديد طقم الجلوس كل 3 سنوات وغرفة النوم كل سنتين/ منح الفنداكة أم الجعافر حق شراء 4 ملايات في الشهر/ ضمان حق العيال في الطواف في المدينة شارع شارع، ودار دار، وزنقة زنقة / لن يكون اكل السلطة (خاصة الخس) في الوجبات إجباريا/ أتعهد بعدم السفر الى تايلند والفلبين إلا في صحبة مديرة جهاز المخابرات الداخلية.

تقع جمهورية عرنوبيا ما بين حلفا وكوستي، ورغم أن الجعليين من الحجاز فسيكون من حق كل جعلي الإقامة في عرنوبيا تحت كفالة شايقي، وفي جمهوريتنا الفتية وان شئت قل الفاتيّة،1) لن تكون هناك شرطة أو جيش 2) لا توجد مدارس خلال السنوات الأولى من عمر الجمهورية 3) سيكون تعدد الزوجات إجباريا بشرط ان يكون التعدد في ليلة واحدة (يعني تعقد في نفس الليلة على أكثر من واحدة) على ان يمنح الزوج المعدد كيلو ذهب للزوجة الأولى عن كل زوجة إضافية 4) لضمان سلامة الرجال وهم يطبقون البند السابق يتم منع المتزوجات من فئة 9 طويلة من الطبخ، لإبعادهن عن أدوات الطبخ، كي لا يتحولن ل”فنداكات” 5) ستكون هناك حنفية تركين مركزية في كل حي لوجبتي الفطور والعشاء 6) لا يدفع المواطنون أي ضريبة 7) لكل مواطن فدان ونص يستفيد منها بالطريقة التي تعجبه: يزرع مورينقا أو يؤجرها قواعد أجنبية (كل واحد بمن فيهم الرئيس يشتغل لحساب نفسه) 8) يتم سجن أي امرأة لونها فاتح في غرفة بدون سقف من مارس الى يوليو سنويا حتى يصبح لونها عرنوبيا (ما لم تبرز شهادة تفيد بأن أصولها تركية او مصرية او حلبية عديل) 9) يتم تغيير اسمي بحيث يصبح رئاسيا، ويحق لصاحب الاسم الفائز الإقامة في جزيرة بدين شهرا كل شتاء مع تزويده ب “جدِّن قري” وهي عصيدة بالعطرون، وقراصة “جنقرا كابد” باللبن الحامض “سو نرِّي”/ إتشي ندي” مجانية يوميا 10) يتم منح كل مواطن مهلة 8 سنوات لتعلم اللغة النوبية وإذا فشل في ذلك يتم إبعاده الى كندا او استراليا بموجب اتفاقيات يتم توقيعها مع البلدين 11) ممنوع التقاط القنوات اللبنانية للمتزوجين

إذا كنت تريد عضوية حركة العزل والمكاواة، لتصبح مواطنا عرنوبيا من الدرجة الأولى هات مقترحاتك لتحسين الأحوال العامة في الجمهورية الفتية ولمساعدة فخامة الرئيس على ضمان مساندة عائلته (وخصوصا المفترية) له، علما بأنه ستقوم وحدة بين عرنوبيا والسويد أو هولندا بعد كذا عام

جعفر عباس