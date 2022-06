بالفيديو.. موقف إنساني من ساديو ماني تجاه مشجع سنغالي باكي.. شاهد ماذا منحه

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لساديو ماني لاعب فريق ليفربول ولاعب منتخب السنغال وهو يتصرف بشكل إنساني مع أحد المشجعين قبل مباراة أسود التيرانجا في تصفيات الأمم الأفريقية.

وكانت شبكة إسبن العالمية، نشرت عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو للاعب ساديو ماني مع أحد مشجعي السنغال قبل مباراة بنين السبت الماضي.

وحرص ساديو ماني علي احتضان المشجع السنغالي الذي ظهر في الفيديو وهو يبكي لرغبته في مقابلة نجم ليفربول.

وقام ساديو ماني بمنحه قطعة من الورق ليكتب رقم هاتفه حتي يتواصل مع المشجع بعد ذلك في تصرف مميز من نجم ليفربول ومنتخب السنغال

وفازت السنغال على بنين يوم السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل ساديو ماني “هاتريك”، كما قاد السنغال للفوز علي رواندا من ركلة جزاء في الدقيقة 98 بالجولة الثانية.

وسجل ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال حاملة اللقب فوزا صعبا على مضيفتها رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، أمس الثلاثاء.

واستعانت السنغال بتشكيلة قوية بقيادة ماني في الهجوم، لكنها انتظرت للدقيقة قبل الأخيرة لتضمن الفوز على رواندا المصنفة 136 عالميا في المجموعة 12 في الاستاد الجديد في دكار.

وانتصرت أيضا بوركينا فاسو والرأس الأخضر وزامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العام المقبل.

وكان من المفترض أن تخوض السنغال المباراة في كيجالي لكن التجديدات الجارية في ملعب العاصمة الرواندية كان سببا في اتفاق الاتحادين على تبديل مباراتي الفريقين بالتصفيات بحيث تستضيف رواندا السنغال في نهاية التصفيات في مارس آذار المقبل.

وبدأت السنغال الدفاع عن اللقب الذي توجت به في فبراير الماضي بالفوز على بنين في دكار يوم السبت الماضي عندما سجل ماني ثلاثة أهداف بينها ركلتا جزاء.

وكانت هناك ركلة جزاء واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت الجمهور السنغالي الغفير فرحة الفوز، وذلك عندما عرقل جيمي موتسينزي للمدافع ساليو سيس داخل المنطقة لينهي آمال رواندا في تحقيق نتيجة رائعة.

وأحرز كينجس كانجوا هدفا من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين ليمنح زامبيا فوزا صعبا 2-1 على جزر القمر في لوساكا في المجموعة الثامنة بعد تأخر أصحاب الأرض بعد 13 دقيقة من البداية عندما أخطأ الدفاع ليسمح لمهاجم رد ستار بلجراد الفردو بن محمد باستخلاص الكرة والتسديد في المرمى.

وتعادل قائد زامبيا إينوك مويبو قبل الاستراحة قبل أن يحرز كانجوا هدف الفوز.

وتقدمت إسواتيني، التي تعادلت خارج أرضها في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثانية أمام توجو يوم الجمعة الماضي، بعد 64 دقيقة في جوهانسبرغ أمام بوركينا فاسو لكنها تراجعت في غضون ست دقائق عندما سجل دانغو أوتارا البالغ عمره 20 عاما هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز 3-1.

وضمن المجموعة ذاتها، وضع جوليو تافاريس الرأس الأخضر في المقدمة مبكرا أمام توجو وضمنت الرأس الأخضر الفوز على أرضها 2-صفر في بريا بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لاعب الوسط جاميرو مونتيرو.

This fan couldn’t believe he met Sadio Mane 🥺

(via equipe_nationale_du_senegal/IG) pic.twitter.com/SDYbuP4RwG

— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022