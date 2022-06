بالفيديو.. ردة فعل غوريلا استفزها شاب في حديقة حيوان بإندونيسيا

انتشر مقطع فيديو يوثق إنسان الغاب “أورانغوتان” وهو يعتدي على أحد زوار حديقة الحيوان، بشكل عنيف جدا، مما تسبب بالذعر لمن حوله.

وفي حديقة حيوانات بإندونيسيا، أقدم شاب على “استفزاز” إنسان الغاب، بمد يديه بشكل قريب من القفص، قبل أن يسحبها بسرعة. فجاء الرد “مرعبا” من إنسان الغاب، الذي أغضبته الحركة، وقام بجر الشاب من قميصه بشكل عنيف، وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذائه.

وبعدها أقدم إنسان الغاب على سحب الشاب من رجله، بكلتا يديه الضخمتين، ليهرع عدد من الزوار إلى سحب الشاب من الجهة الأخرى، منعا من وصول إنسان الغاب للشاب.

وقالت مصادر محلية إن الشاب هو حسن عريفين ويبلغ من العمر 19 عاما، وكان قد خرق قوانين حديقة الحيوان، بعبوره السور ووصوله على مقربة من قفص إنسان الغاب.

وذكرت السلطات أن الحادثة وقعت “بينما كان رجال الأمن يتناولون الغداء”، وهو السبب في غياب رجال الأمن لإنقاذ الشاب، الذي تعرض لتجربة مرعبة.

