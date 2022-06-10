تبيان توفيق❤️: لن تعود الأمور لما قبل 25 أكتوبر حتى يلج الجمل في إبر الخياط!!





✍️ ستخضع قوى الحريه والتغير للحوار وستقبل بالمساومه وستشارك في المرحله المتبقيه (ستتلاعب بالألفاظ وتنسج القصص وستبرر لذلك) حتى تعمق للناس فكرة أنها كانت (مجبوره) هذا أولاً

ثانياً لن يتم إستبعاد المكون العسكري كمؤسسه مع احتمالية أن يتم تغير أشخاص من عضوية الشق العسكري !! الحركات المسلحه لن يتم تغير عناصرها مع قابلية الإضافه ممن هُم خارج التشكيله!! برهان رئيس المجلس كما هو ونائبه حميدتي ولن يطالوا شعرة من رأسهم وسيظلون حتى نهاية الفتره الإنتقاليه !!

لن تعود الأمور لماقبل الخامس والعشرون من أكتوبر حتى يلج الجمل في إبر الخياط!!

ستتعادل كفة القوى السياسية ولن تطغى فئه ع حساب فئه ولن يتم دمج الدعم السريع في الجيس وستظل قيادته كماهي!!

تبيان توفيق ❤️