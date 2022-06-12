يا حنان كسنابل للشر كنتو قاعدين جوه القصر وخالد سفة كان تاني زول بعد رئيس مجلس الوزراء المنعكم تعملوا المدنيه شنو؟





والذي رفع السماء بلاعمد!! مافي اكعب من إنك تشيل أفكارك وتوجه نفسك على كلام طالع من خشم المسكينه (حنان حسن)

✍️ الظلنطيحه دي بتحاول تستوهِم نفسها وتوهِم الشفع القاعدين يشيلو من صفحتها بإنو حيكون في هبوط ناعم وحتكون الحكومه مدنيه!! حنان حسن وغيرها من كراكات السنابل والتابعين لقوى الحريه والتغير كل هِمهم إنهم يرجعوا للحكم والتسلط ولو كان على حساب غاضبون ومنهكو الثوره المستغفلين ولجان المقاومه البقت تُباع وتُشترى وأسر الضحايا الفقدوا فلذات اكبادهم!!

منو القاليك ياحنان إنها حتبقى مدنيه ومنو القاليك العسكر حيسلموها لمجموعات الفيها إنعرف وطاريها إنغرف منو القاليك إنكم حترجعوا زي ماكنتوا قبل عهد الخامس والعشرون من أكتوبر!!

✍️ عليك الله ماتستغفلي الناس وماتكتبي أحلام الفاقدات إسمك وتجيبها للشباب بإعتبار إنها ستكون!! خليك زي حسن تسريحه شفيفه وعندك ضمير زي ضمير ضمائر الناس التانيه واتذكري حاجه واحده بس إنو صفحة (قوى الحريه والتغير) المنفرده قد طواها الزمن مثلما طوى صفحة الإنقاذ وحتظل ليكم وليهم كمساحه من مساحات التذكر والتفكر!!

✍️ ماهو ماممكن الشعب والشباب الثوار يبقوا أغبياء مرتين لأنهم شافوكم وانتوا حاكمين وفي نفس الوقت (عاجزين) عن تقديم الحل وتوظيف الثوره بشكل حضاري عادل ومنصف ومقبول عشان تحققوا المدنيه!!

المدنيه دي كان ممكن تتحقق زمن الثوره جد جد والناس كانت بتبكي من الأعماق وبتدافع عنها بصدق ومأمله فيها بحق وحقيقه دا الزمن الكان ممكن تتحقق فيهوا المدنيه وكلام الثوره يمشي!!!

✍️ إنتو ياحنان كسنابل للشر كنتو قاعدين جوه القصر وخالد سفهه كان تاني زول بعد رئيس مجلس الوزراء المنعكم تعملوا المدنيه شنو؟ والوصلكم مرحلة انكم تفكروا في الهبوط الناعم شنو!؟ عليك الله مابتخجلوا وانتو ككوادر( كاكا) بتكتبوا إنكساراتكم وانهزاماتكم وبتضاروا في عوراتكم وبتبرروا لخيباتكم المتتالية الماليها حد!! مابتخجلوا وإنتو بتحاولوا تغشوا الشباب بأنكم رضيتوا بالحوار عشان تعملوا هبوط ناعم (ناعم يابسكويته)!!

✍️ تستغرب للإنحطاط والوساخه القاعدين تجتهدوا وتوصلوها للشباب (المساكين) ديل بأنكم قبلتوا بالحوار عشان تحققوا مدنيه ما إتحققت تحت قلم التوقيع وهو بين إيديكم المرتجفه وقلوبكم الخائفه وافكاركم الصبيانيه!! علييييك الله أخجلي ياحنان وخليك زوله عندك ضمير وبطلي كذب حول الموضوع بتاع الحوار دا وبطلي نفاق وقولي عدييييييل نحن كقوي حريه وتغير (موجهين) من السفارات وماعندنا مانع نبيع حنانكم زاتوا عشان نرجع السُلطه زي ماكنا!!

✍️ صدقيني لاحتجوا راجعين زي ماكنتوا ولاحتبقى مدنيه زي ما إنتي بتصوريها في خيالك المريض وبتحاولي تصوريها في خيال الشباب المساكين ديل ولا حيكون في سلطه منفرده وحتشاركوا بأقل الفرص ومع كل الناس وحيكون برهان رئيس وحميدتي نائب والدِقير بارك وخالد سفهه مكسر في كباشي وحتكونوا شماته للغاشي والماشي!!

ارفعي العبايه خلينا نخلص ياوهميه!!

تبيان توفيق ❤️