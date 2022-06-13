



العمر من وين بيشتروه؟!

مع بداية العام الجديد فى عمرى… وأساساً الفضل فيه ماقدر الراح_ ربنا يكتب لينا حسن الخاتمة_ والله الزول بدل يحتفل بى سنة جديدة مفروض يبكى على سنة ضاعت وماااابتتعوض يحليلنا فى الزائلة وخربانة.

اليوم… أنا يتيمة أب وأم…. ودخلت سن الشيخوخة بكل المقاييس… وصاحبة مرض… وعلى أكتافى هموم ومسؤوليات ماليها حد… وكل الظروف المحيطة محبطة ومخيفة ومقلقة… بنصارع فى الحياة بى رحمة ربنا والإيمان الساكن جوانا بسلطة القضاء والقدر.

المهم…مع كل ماتقدم أعلاه…. وبعد تجارب وخبرة وملطشة ومعاناة وأفراح وأتراح وصلت لى قاعدة حياتية مؤكدة كنتيجة حتمية :

((خليك مع ربك ياهو سيدك والبيحاسبك براك… ماتركز مع الناس… إعتزل كل مايؤذيك… ماتراهن على مشاعرك… خليك منطقى وموضوعى فى تقدير الأمور… مافى زول بيدوم ليك… مافى قاعدة ثابتة… مافى حاجة مضمونة….ماتتعب نفسك بالجرى وراء الرزق… حب روحك وأسندها براك… حافظ على حقك فى الحياة فى حدود حريتك طالما مابتضر زول ولا تغضب ربك… بر والديك وصاحب أولادك وإستمتع بيهم… ما تضحى على حساب نفسك…. ماتكتم الزعل… خليك بشوش وكريم وماتراقب تفاصيل غيرك))

والأهم من ده كله…. بيض نيتك… بيض نيتك… بيض نيتك عشرة مرات.

أملأ روحك رضا وتسامح لكن ما تظلمها عشان زول….👌

وخلى شعارك دائماً :

إنا لله وإنا إليه راجعون ❤️

داليا الياس