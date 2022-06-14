تبيان توفيق❤️: ليه تكون سبب في تعب امك وابوك وتدخل الأسرm في نفق ضيق





أي صراخ لشخص مريض منقاد مستعطف يتبع لقطيعِ ما ليس له إراده سوى أنه أداة تستخدم وقت الحاجه فهذا معناه انتصار للحقيقه التي لامست وجدانه الميت!!

✍️ كيف ترضي إنك تموت في الشارع وتبقى إمعى وساذج ومستغًفل وكلب شطرنج في يد سياسين كل أولادهم بره السودان وقاعدين يقروا احسن المدارس والجامعات ولابسين احسن لبس!!

✍️ كيف ترضى إنك توقف مستقبلك بي يدك وتخرب شوارع بلدك بي يدك عشان خاطر سياسين هُم في الأصل مارجال باعوك مره ومرتين والآن ببيعوا فيك!!

✍️ كيف تمشي تقيف قدام مدرعة شرطه وإنت واااعي وتعرض نفسك للموت وتدخل أسرتك واخوانك وابوك وامك وأهلك في مشاكل ماليها حد على شان خاطر منو (اوع تقولي الوطن والمدنيه والديمقراطية) لأنك لو قلت لي كده أكيد حتكون بيشت نفسك!!

✍️ انقلاب شنو؟ العايز تسقطوا وعساكر شنو؟ العندك معاهم تار ياحببببي العسكر القاعدين ديل كانو اسياد السياسين سنتين ومسؤولين منهم وكانوا بيقولو نعمل في تناغم تام ونحن شركاء!! برهان دا جابتوا قحط وحميدتي جابتوا قحط والحركات جابتها قحط!! فعليك الله فكر فكر قبل ماتكون ساذج علللليك الله خليك واعي ووريني من سقطت لحدي اليوم!!

هل

خالد سلك، الشفيع، صديق يوسف، الدقير، مناع، طه عثمان، جعفر حسن، وجدي صالح، السنهوري، ابراهيم الشيخ، ومريم الصادق، وصديق الصادق، وياسر عرمان، وكل ديل وغيرهم ماعندهم أولاد واخوان!!

لي مافي زول منهم قدم شهيد واحد من بيتهم لي تموت إنت ولد المزارع والميكنيكي وست الشاي والتاجر وبياع الخُضار لي تموت انت الساكن في بيت الإيجار وبيت الطين وبيت القًش لي بس!!

لي تكون سبب في تعب امك وابوك وتدخل الأسره في نفق ضيق

✍️ خليك واعي احسن

تبيان توفيق ❤️