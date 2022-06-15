قحاطة كتبوا أن الولية الأمريكية أمهلت برهان وحميدتي ٧٢ ساعة لتسليم السلطة لوجدي صالح والممسح إبراهيم الشيخ





الاسباط..

بعد أن أختفي سنوات ظهر من جديد في ثوب الكذب والدجل يحدثه قطيعه من فرنسا أن القنوات الفضائية قد احتشدت في الخرطوم لنقل حدث مهم…

البت حنان داعية التعري والفسوق بتاعت المؤتمر السوداني دعت عيالها للاحتفال بالحدث المهم القادم…

صفحات قحاطه كبار كتبت ان المكون العسكري سيقوم بتسليم السلطة للمدنيين خلال ٧٢ ساعة…

قحاطه آخرين كتبوا أن الولية الأمريكية أمهلت برهان وحميدتي ٧٢ ساعة لتسليم السلطة لوجدي صالح والممسح إبراهيم الشيخ….

تمطي القحاطة في الكذب وتجاوزوا مفهوم الكذب الحرام ووصلوا مرحلة الجنون…

اتصلت بشخصية كبيرة في الجيش…

لن نحدد وصفه السيادي لكن هي كبيرة ومن الناس القاعدين قدام في كابينة معالجة الهم السوداني…

قلت ليه دا كلام شنو؟!

أجاب باختصار يشموها قدحه… دا كلام كذب ولا عودة للوراء… وانتهت الحكاية…

يا قحاطة لمن تكذبوا كذبوا كذبة تقعد شوية لكن كذبة يمكن كشفها باتصال تلفون دا عبط وغباء..

صدق من قال:

الغباء جند من جنود الله…

الاسباط قال تسابق القنوات الفضائية على الحضور إلى السودان!!!!

القنوات الفضائية موجودة اصلا في السودان فمن هم للمتسابقين الذين يتحدث عنهم الاسباط ؟!!…

المهممممممممممممممم

الايام دي في تحالفات عالمية جديدة بدأت تتشكل وأمريكا أمرت قطيعها في الخليج بتشكيل حلف دفاعي مع إسرائيل ضد إيران…

أمريكا تسعى لإدخال السودان في الحلف الدفاعي الجديد للاستفادة من ساحل البحر الأحمر…

المرا الأمريكية جات عشان الموضوع دا ولكن الحكومة الانتقاليه لا تملك حق القرار في أمر مصيري مثل ذلك لذا يبدو أنها اعتذرت لحين تشكيل حكومة منتخبة هي من تقرر..

الوليه الأمريكية بتاعت الخارجية تستعجل السودانيين للوصول لاتفاق وترى أن الانتخابات هي الحل…

مافي دفاع مشترك مع إسرائيل لأن إسرائيل هي العدو…

مافي قحط بترجع تاني لأن قحط هي الفشل…

حوار بدون حوار الانتخابات قادمة…

أمريكا الان تمضي إلى الخلف وقراراتها لم تعد ملزمة وملهمه ومرعبه بعد تشكل المحور الروسي الجديد…

المفاجأة..

التي تعد لأمريكا الان وتتسابق عليها الدول هي تكوين حلف ضد الدولار الأمريكي…

الان..

دول تشكل حلف مفاده انها لن تتعامل بالدولار الأمريكي..

الحلف على راسه روسيا والصين وأكثر من عشرة دول تزداد يوم بعد يوم …

أمريكا بدأت في الافول

والقحاطي السجمان يقول ليك الوليه الأمريكية قالت ليكم ادونا السلطة وضوقنا ملاحكم…

تباََ لك..

قوم على حيلك..

أنا الآن في ولاية نهر النيل وتحديداََ مدينة عطبرة…

حضرنا للعبيدية جنوب بربر لواجب العزاء في فقيد من الأسرة توفي في حادثة طاحونه ذهب..

الفقيد الثاني من الأسرة يموت في حادث طاحونة ذهب..

مات داخل الإسعاف لأن مستشفى عطبرة لاتملك إمكانية العلاج فحولته إلى الخرطوم ففاضت روحه في الطريق …

مات داخل الإسعاف والإسعاف نفسه لاتوجد فيه حتى أسطوانة أكسجين فقط عربة ترحيل خاوية على عروشها ولاتوجد بها أي رعاية طبيه ففاضت روح المصاب بالقرب من السقاي…

تطوير طواري مستشفى عطبرة يجب أن يكون استراتجية تهم الدولة وتعمل عليها لأنها مستشفى تعالج المعدنيين البدعموا خزنة الدولة….

تطوير طواري مستشفى العبيدية القنبرات واجب استراتيجي وأخلاقي على الدولة أن تقوم به عاجلاََ لأنها مستشفى يصل لها المصاب من طواحين وشركات الذهب ويحتاج لاسعاف عاجل إذن على الدولة أن تهتم بانسانها المنتج ..

تأهيل مركز صحي العبيدية واجب وطني لأنه يساهم في تقليل الوفيات ويوفر للمعدنيين الأمان بعد الله عز وجل..

هل تعلم..

أن العبيدية بها ٤ اسعافات تعمل بالريموت كنترول وصلتها من شركة الموارد المعدنية خدمة المسؤلية المجتمعية لكنها للأسف اسعافات غير مفعلة وغطاءها الغبار والتراب بأمر من الواليه السجمانه المخلوعه آمنة المكي التي يبدو أن قراراتها مازالت ساريه حتى الآن يا والي نهر النيل الجديد ..

هل مازالت قرارات أمنه المكي ذات اعتبار يموت بسببه اعتباريتها أبناء العبيدية في اسعافات قديمه معدوم فيها حتى الأكسجين…

إذا كانت الدولة ترى أن أبناء العبيدية المنتجين المغذيين لخزنة الدولة ليس لهم أهمية كابناء المركز يكلمونا ويكونوا واضحين…

سنعود لهذا الموضوع بمقال جديد لأن ما يحدث في العبيدية جرائم قتل تحتاج لانتفاضة من أهل المنطقة…

( منصور الهادي)