



العسكر شطار في السياسة

العسكر لعبو ليك بالقحاتة سياسة

دردق الفارة وعشمو ..

والله فعلاً القحاتة نشطاء وما سياسين

طلبو ” علاقة ” مع العسكر بواسطة السفير السعودي والمبعوثة الامريكية .. كان مفتكرين يقسمو ليهم السلطة ويرجعوا تاني للحكم خلال يومين ثلاثة بس ..

والعسكر دردقو القحاتة وجابوهم جوة الغرفة صوروهم وكسروا لاءاتهم الثلاثة وخلوا ليك الجداد بتاعم يكاكي في الفيس و٧٢ ساعة ونستلم الحكم ووفد اعلامي عالمي سيصل لتغطية الحدث المهم وستشهد البلاد أحداث مهمة خلال ساعات و الخ ….. الخ

في النهاية العسكر عملوا مع القحاتة علاقة ليلة واحدة فقط وفكوهم عكس الهواء ” 🤣🤣

قحاتة ” مطاليق و مطلوقات ”

ابراهيم بقال سراج