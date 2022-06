اتهام كارداشيان بإفساد فستان لمارلين مونرو ثمنه 4,8 ملايين دولار

انتقد هاوي جمع من المعجبين بشدة بمارلين مونرو الأربعاء متحفاً خاصاً يملك فستاناً شهيراً للممثلة الراحلة لسماحه لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بارتدائه خلال حفلة “ميت غالا 2022” التي نظمها متحف متروبوليتان في نيويورك في مايو الفائت مما تسبب بتلف “غير قابل للتصليح” فيه، على ما قال.

وسعى سكوت فورتنر، وهو هاوي جمع يدير موقعاً مخصصاً بالكامل لمارلين مونرو، إلى إثبات اتهاماته بنشره هذا الأسبوع صوراً للفستان ذي اللون البيج اللامع المزين بالكريستال الذي ارتدته مونرو عندما غنّت “هابي بيرثداي مستر بريزيدنت” للرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي العام 1962.

وتُظهر المجموعة الأولى من الصور فستان مارلين الشهير كما كان قبل “ميت غالا”، بحسب فورتنر، في حين أن المجموعة الثانية من الصور التقطها الأحد صديق لفورتنر في واجهة متحف “ريبليز” الخاص في هوليوود، بعد شهر من ظهور كارداشيان به.

وبدا من مقارنة الصور أن تمزقات صغيرة في قماش الفستان ظهرت من جهة الظهر، في حين فُقد من الجهة إياها عدد من حبّات الكريستال أو بدت غير ثابتة.

وأثارت اللقطات والأضرار اللاحقة وفق فورتنر بالفستان الذي اشتراه متحف “ريبليز” بالمزاد في مقابل 4,8 ملايين دولار، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح فورتنر عبر حسابه على إنستغرام الأربعاء إلى أن لومَه “موجّه إلى ريبليز الذي سمح بارتداء الفستان”.

وأضاف “لو عُرض ارتداء هذا الثوب على أي نجمة، لما كانت فوّتت الفرصة (…). وكانت كيم ك. ببساطة تلك الني تسنى لها ذلك”.

واعتبر فورتنر أن “واجب ريبليز كان حماية هذه القطعة التاريخية والحفاظ عليها لكنه لم يفعل. لقد تضرر الفستان الآن بشكل غير قابل للتصليح وكان ليتضرر على الأرجح لو ارتدته” أي امرأة.

ولم تحصل وكالة فرانس برس الأربعاء على أي تعليق من “ريبليز” على الضجة المثارة في شأن الفستان.

وكان المتحف أعرب في مطلع مايو عن ارتياحه لكون كارداشيان سترتدي في حفلة “ميت غالا” الفستان الذي لم يرتده أحد منذ مارلين مونرو.

وأصدر المتحف يومها بياناً أكد فيه أن “عناية كبيرة أوليت للحفاظ على هذه القطعة التاريخية”. وأضاف “بمساعدة خبراء في حفظ الأزياء واختصاصيي محفوظات وشركات تأمين (…) ولم تدخل أي تعديلات على الفستان وقد ارتدت كيم كارداشيان نسخة طبق الأصل من الفستان قبل المشاركة في الحفلة”.

كذلك لم يكن لكيم كارداشيان التي اتبعت حمية غذائية قاسية لتتمكن من ارتداء الفستان التاريخي، أي تعليق على الجدل عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

