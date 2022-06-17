



لص يجلد أسرة بالخرطوم حي السجانة بعد أن وجد منزلهم خالي من المقتنيات.

في حادثة طريفة جلد لص أسرة مكونة من رجل وزوجته وابنه، بعد أن تسلل إلى منزلهم ليلاً. وعندما تفاجأ اللص بعدم وجود ما يسرقه ايقظ الأب وابنه تحت تهديد السلاح وقطع فرع من شجرة النيم داخل المنزل وطلب من الأب والابن الاستلقاء على الأرض وقام بجلد كل منهم عشرة جلدات و فر هاربا.

Dafaalla Ibrahim