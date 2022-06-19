



لهذه الأسباب لا نؤمن بالثورة وهذا ردي لأحدهم في مداخلة وننشرها للعامة :-

▪︎ كيف أؤمن بثورة لا تؤمن بالله ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة ترفض الشريعة الأسلامية وتنتهج نهج العلمانية ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة لجان قمامتها تقتل حفظة القرآن الكريم في خلوة عد بابكر بحجة رفضهم للقرآن ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة جاءت وبدأت بتغيير كافة القوانين الربانية حتي جرائم الحدود المستمدة من القرآن وقامت بتعديلها وإلغاءها بواسطة وزير عدل قحت نصر الباري ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة أوقفت أذاعة القرآن الكريم ودار المصحف الشريف وجمعية القرآن الكريم وسلمت مقر الجمعية لمستشارية النوع ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة تقول أن صوت الآذان مزعج ويجب أن تنخفض هذا الصوت ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة ولجان قمامتها يعبثون بالمساجد ويخزنون فيه الغاز ويرقصون بأنغام طاسو وتباشي داخل المساجد ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة علي رأس قيادتها القرأي الذي قام بتغيير كافة المناهج الاسلامية واستبدالها بالمناهج الجمهورية ويقول أن سورة الزلزلة ترعب الأطفال ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة وعلي رأس قيادتها الرشيد سعيد الذي يقول علناً نحن ما عايزين أي شريعة إسلامية في البلد دي ؟

▪︎ كيف أؤمن بثورة لم نري فيها قاداتها يوماً واحداً لا في مسجد لا في صلاة جمعة لا مشاركة في دفن في المقابر والصلاة علي الأموات لا في صلوات الاعياد الدينية أو في أي شي يخص الاسلام ؟

▪︎ كيف نؤمن بثورة ووزير دين قحت يدعو للاصنام ويدعو اليهود للعودة ويدعو المسيحين لبناء الكنائس ؟

▪︎ كيف نؤمن بثورة تحلل الخمر وترفض الحجاب وتمنع المذيعات من ارتداء الحجاب ؟

▪︎ كيف نؤمن بثورة تعرض أفلام ومسلسلات اليسوع في التلفزيون الرسمي للدولة ؟

▪︎ كيف نؤمن بثورة تضع صورة الذات الالهية في المناهج وتصور سيدنا أدم عليه السلام في هيئة بشر وتصور الانبياء في غلاف الكتب والمناهج والرسومات ؟

▪︎ كيف نؤمن بثورة وقاداتها يكتبون علناً وقالوا ” لو أمتدت يد الله لازالة المتاريس لقطعناه ؟

▪︎ كيف نؤمن بثورة تصادق علي قانون ” سيداو ” وتساوي بين الرجل والمرأة وتتدخل في قوانين الأحوال الشخصية المنزلة في القرآن الكريم وتلغي قوانين الميراث وتعدلها ؟ وهي قوانين ربانية منصوصة في القرآن ؟

▪︎ هل هذه هي ثورة نؤمن بها وهي نفسها لا تؤمن بالله ؟

لهذا ظللنا وسنظل نحارب هذه الثورة ولو أدي ذلك لحياتنا سنقدمه لأجل محاربة هذه الثورة التافهة ..

إبراهيم بقال سراج