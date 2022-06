فصيدة من الشاعر معز عمر لإبنته التي ولدت في ليلة منتصف الصيف بالسويد حيث لا تغرب الشمس وتلتقي بالقمر

الى ابنتي الجميلة أمنية والتي ولدت في ليلة هذا اليوم مع صبيحة 21 يونيو والذي يصادف ليلة منتصف الصيف بالسويد حيث لا تغرب الشمس وتلتقي بالقمر في نفس الليلة (صورة عجيبة لتلك الليلة).

Happy birthday 🎂 🎈🎉

Love you so much Omnia

مهندسة الطاقة البيئية باستوكهولم ولندن

ليلك شمس و قمر

معز عمر بخيت

ساهرون في بريق شمسك النضيرة الشعاع

وقائمون في حضور ذاتك النقية التماع

ومرتوون بالحنين والصفاء والوداع

وانت في ظلال كوكبى بهاء اغنية

وانت في تشوق الغريب للديار امنية

وانت غاية الجمال اروع الطباع

وانضر الحقول حين تسطع الفصول

حين تسجد البحار و السهول

حين قارب الحياة في عيون من احب

يا بنيتى يغازل الشراع

***

ولا اخالني افيق من تأوهي

لأمطر الزمان شاعرية

تفيض موردا ً من الحنان صاحيا

وشاعري يداعب المعاني التي

تموت قبل ان تطل من خيالي الذى

يظل من علوّك البعيد دانيا

وانت يا بنيتى جزيرة من البديع والبيان

وقطعة من الربيع تسبق الاوان

واروع الصغار

منذ جادت العصور بالزهور

ومنذ ان تكونت بجوف كل حبلةٍ

عيون نطفةٍ

ومنذ ان تفجر الزمان

اليك يا اميرة المدائن الأمان

اليك من رحابة الحياة امتنان

اليك ما علىَّ من لواعج الفؤاد اقحوان

***

و تولدين يا مليكتي

بليلة تخاف ان تغيب شمسها

و تخرجين و الرياح في نوافذ السماء

ترقب الولود في تأوه

فيغمر الفضاء همسها

و من اميرة النساء تطلعين

و تحملين من عيونها وداعة السنين

و رونق الجلال والنضار والحنين

هنا بنيتي على مهاد اجمل البلاد تولدين

و تحملين سندسا من اخضرارها

براعما و ياسَمين

وترتوين من مياهها عذوبة

على شواطئ الشمال تحتويك باليمين

و تخرجين والنهار صاحيا

و العيون في ترقب الشعاع

ان يهل لا تلين

يا شاطئ السماح و الصباح

يا تلاحق العبير و الندى

يا اجمل الحدائق التي

تكونت بساحل المدى

يا مقطعا يجئ من قصائد الزمان

ساطعا انيق

يا فرحة تداخل الحزين

بسمة وسامرا عميق

والليل من ضيائك الوضئ يستفيق

والبدر بعد بدرك المطل

عاد مطرقا و غاص كالغريق

***

وحين تطلعين والربوع والقلاع حولنا

تحفنا زهاء

يهل من بلادي الجفاف والبكاء

والصغار كالحون والزمان في استياء

وفي مدار سعدك النضير

ليتني اكاد لا افيق

اهيم في عوالم الخيال اقطف البريق

هناك في بلادي الضياع لم يزل

لعشقنا يريق

فلنحمل الرجاء لوحة

تظلل الطريق

ولنرشف الرحيق

على امتداد مسرح الحياة ابحرا

فيخمد الحريق

ليخمد الحريق.

