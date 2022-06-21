ياقحاتة زمانكم فات وغنايكم مات ..مش كان أغويتوا الأولاد بالبنات وسجدتوا لفولكر وود لبات





قلتها وبكررها تاني ليكم مليون مرة مش كان عملتوا جدول للمظاهرات ومش كان أغويتو الأولاد بالبنات ومش كان سجدتو لفولكر وود لبات ومش كان هلك منكم من هلك في مظاهراتكم وفي مسيراتكم بالرصاص البيطلع من الجنبات … أقولها لكم هيهات هيهات أن تعودوا للسلطة (بالسلفكة) مرة أخري … الخزي والعار لشباب الرمتله والقعاد في الضلله والجنبات … وهم الذين ينتظرون جدول العطالة الشهري للجان القمامة ليملئوا به الفراغ لعدم وجود المسؤليات …

بالله وإنت طالع لمظاهرات القحاتة يجب عليك ألا تنسي أخذ كفنك معاك … ولا تنسي أن تترك وصيتك وراك … ولما تخرج لمظاهرات الشفاتة والكنداكات ما تعاين للرصاص ناحية الشرطة لأن البيطلق الرصاص ليس ببعيد فهو حداك …

📌دبوس حاااااار جدا …

من يخرج لمسيرة يوم 30/ 6 فهو يخرج من أجل العلمانية والإلحاد والفسوق والفجور والمثليين والمثليات والإباحيين والإياحيات ومن أجل تحليل الخمور ومن أجل مناهج القراي ورسم رب العباد في كتاب الصف السادس … ومن أجل تحليل الربا في البنوك السودانية ومن أجل الفوضي في البلاد … ومن أجل خروج البنت من طاعة وليها … وإذا مت فأنت هالك ولست بشهيد في سبيل الله لأنك خرجت لتثبيت ما تريد إزاحته شريعة الله …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …