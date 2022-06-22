تبيان توفيق❤️: صعاليك زي سلك ووجدي والدِقير ومريم ناس ما عندهم حاجة فيها فائدة للبلد مجربين وجربانين





إنسحاب الإتحاد الأفريقي!!

من الطبيعي إنو الاتحاد الأفريقي ينسحب وبعد شويه فولكر وبعد شويه تكتم وبعد شويه تجوط الناس حتندم وبعد شويه كل شافع عامل فيها أنا ثوره ولجان سجم وغاضبون ومأكسس وخاشي في آيس حيقول ياليتني مِتُ وكنتُ نسياً منسيااا

عارفين لي

لأنو الناس مُباربه حاقدين وعاجزين وصعاليك زي سلك ووجدي والدِقير ومريم ناس ماعندهم أي حاجه فيها فايده للبلد مجربين وجربانين ومغلولين فكراً وكفً ماعندهم عطاء ولا مشروع غير الأحقاد وشراب دماء الأطفال القُصر الماعندهم أي فهم للسياسه ولاعندهم تجربه!!

البلد دي حلها الانتخابات والعايز الديمقراطيه مكانا الصندوق أمشي الصندوق وفوز واستلم وطبق الحريه والفهم ألفي راسك!! لكن لعب شفع مع ناشطين ماعندوا حل غير الحسم!!

تبيان توفيق ❤️