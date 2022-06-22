



صباح الخيير ✋🌷

حابة اتكلم عن موضوع مهم كدة …

حكاية إنه في ناس بتحب توريك إنها بتعرف كل حاجة حرفيا في كل حاجة ..👌 …مالكم إنتو يعني⁉️ …🌞 …

ياجماعة ماف زول بعرف اي حاجة في اي حاجة …زول سألك من حاجة انت مابتعرفها ماعيب تقول دة مامجالى ومابعرف…ايوووة مابعرف الواحدة دى من غير تبرير✋ ويصدقوك كمان 👌..

دور ابو العريف دة اطلع منه ..ماف زول حيشيل سيف ويقول ليك إنت ليه ماعرفت المعلومة دى …🤗…حيشيل سيفه لو إنت أديته معلومة غلط وإتورط في مشاكل بسببك …👌💔..

فشنو الناس تهدأ كدة الدنيا دى سهلوها علي بعض حتى إنك تكون صادق وتقول مابعرف دى زاتا خدمة …خليت غيرك يكسب زمنه ويفتش محل المعلومة الصاح في المكان الصاح …تكسب أجر زاتك والله ❤️😊…وكان عارف زول عنده المعلومة دله عليه مابنقص من قيمتك حاجة ..بالعكس والله حتسمع شكرا من القلب ….

متأكدة كمية مواقف مرت بيكم بسبب شخصية ( أبو العريف )..العامل فيها خطير 🧐😫…

أقفل دة 🤐…عشان يدعوا ليك 🤲مايدعوا عليك ..

خليك زول إيجابي مفيد للمجتمع ✌️🤗

صباحكم فل 🌷

(بحبكم)

سارة الشيخ