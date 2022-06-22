



في السودان لو داير تشتهر وتجيب قروش من شهرتك تعمل كالتالي

اول حاجة اطمنك ما محتاج اي مهارات او شهادات او شي كدة معين … مهما كنت عنقالي حايم ساي ممكن تتبع الخطوات دي و بعد شهر بس بضمن ليك عدادك في الاعلانات بدق السماء

١) تطلع لايف فيهو حاجة شتراء ..تقول حاجة شتراء …تكون انت زاتك اشتر …تكون لابس اشتر ….. المهم لازم تكون في شتارة في الموضوع تجيب ليك ردم

٢) تخلي فديو الشتارة قاعد … عشان اليوتيوبرز و الجماعة بتاعين التقليد و الطعمية وناس ال فويس اوفر voice over المشهورين عايزين مواد يعملوا بيها حلقاتهم … فحيجوا يتطعمجوا فيك … فمشاهدينهم لمن يجوا يشوفوا الطعمجة حيحتاجوا قبل ما يضحكوا .. يعملوا pause لفديو اليوتيوبرز و يمشوا يفتشوا هبالتك و شتارتك انت عشان يشوفوها و يردموك و يجوا راجعين لفديو الطعمجة…

٤) تصبر ٥ ايام لحدي ما فديوهات اليوتيوبرز تنتشر في صفحات الشماشة ناس اساحبي سودانيز و سيد لبط و تيك توك السودان و شنو ما عارف

٥) تطلع لايف توضيحي … تعمل لايف و تقدنا بانو انت اساسا ما بتاع لايفات ما بتحب تطلع لايف لكن بس حابي توضح توضيح بسيط للناس الاساؤوا لي … و تقوم تعمل فيها حكيم او تقول كلام مؤثر كدة تدغدغ مشاعرنا و تخلي يبقى في ناس في صفك و بدافعوا عنك و يشبكوا باقي الناس دعوا الخلق للخالق و بطلوا التنمر يا كعبين و على قول ذو النون ( الزول ده كلامو صح🤣 ) يشتغلوا ليك كادر تأمين …. العجب كمان كان في اللايف ده قلت رسالة لكل الناس الاساؤوا لي … خليتكم ل الله … كدة انت الاول و ممكن نجهش بالبكاء عديل ونحنا بنحضر اللايف

مرحلة اللايفات التوضيحية دي دايرك تركز فيها شديد و تكتر منها… شوف اكبر و اشهر الردامين …ما ترد على الردم بتاع زول ما مشهور … فخش لايف توضيحي رقم ٢ للرد على فديو فلان على اللايف التوضيحي الاول … ولازم كلو تبداهو بي (بس حابي اوجه رسالة ل … و كمل من عندك)

٦) انتظر فديوهات اليوتيوبرز المضادين لليوتيوبرز الفوق البيطلعوا ينصروا قضيتك ( هم في الاخر همهم مشاهدات و عايزين مواد متجددة ..و لقوك موضوع دسم) … هنا مشاهدات صفحتك حتطير السماء و الفولورز الجايينك من اليوتيوبرز ( البردموك) و اليوتيوبرز المضادين ( البنصروك) حيخلوا صفحتك تطلع فوووووووق في pages to follow

هنا دي اللحظة المناسبة تقوم تعمل ليك شغلة كدة مجتمعية او خيرية منها تنفع البلد زاتو في مسيرتك نحو العداد .. لم ليك قروش لمدرسة ولا اي حاجة …. هنا انت حتمسح هيستري الردم و تتحول لشخصية عامة و تسلم البطن الجابتك

الخطوة السابعة …. نتصل عليك نحنا ناس كراش فون … نقول ليك ندفع ليك كم و تجي تطلع لايف من جوة الدكان بتاعنا 😌

تاني اي محل داير يفتح ولا اي ايفنت حيجيك كرت دعوة الكتروني فيهو صورتك و مكتوب فيهو :

(السيد / العنقالي …

نظرا للدور المجتمعي الكبير القاعد تقوم بيهو نتشرف بدعوتك لافتتاح كراش فون فرع ابو حمامة )

تعمل سكرين شوت تختو في صفحتك نظام تورينا انك شخصية مهمة و بيدعوك للافنتات …..و مع السكرين شوت تقول يشرفني الحضور و بالتوفيق ليكم و عقبال فرع الجخيس ❤

Ahmed Crash