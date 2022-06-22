



شيء من الجدية .. واتضح لي انني السياسي الوحيد في السودان .

منذ ان اعلنت المباحثات بين الجيش وقوى الحرية برعاية سعودية امريكية قلت ان هذا سيتسبب في مشكلة دولية وليست داخلية .

الان هذه هي بدايتها

وين ناس السعودية وامريكيا دول كبيرة ما بنقدر نرفض ليها طلب!!

ياسر عرمان ٤٠ عاما يحدثنا عن الافريقانية لمن مرق ليها في الجنوب وعرس منه ، ثم فجأة يتنكر للافارقة ومسارهم ويمشي مع الرز الأمريكي السعودي.

خالد سلك يجعر من ٢٥ اكتوبر باللات الثلاثة ، واول امس امس بسوق للجلوس مع الدعم السريع وقبول الواقع ، ما مشكلة هذا هو السليم لكن ليه بعد اجتماع امريكا السعودية ما قبليه.

الاتحاد الافريقي عنده حق ، ومفروض يطرد السودان من الاتحاد ذاتو ، اذا في مسار رسمي متبتيه انا الرقعة الجغرافية الانت موجود فيها ، كيف لك ان تفتح مسار موازي مع جهات اخرى !!!

وكمان تقول انك فتحت المسار ده عشان دي دول مهمة !!!

عاوز ترسل رسالة انه الامريكان والسعوديين تهمهم مصلحة السودان اكتر من الأفارقة ؟!!

يعني قصدك شنو مثلا يا بليد ؟!!

الدول الانت رفضت الحوار المتبنياه رفضته عشان هي دول ما مهمة ؟

وبعد ده مقدم نفسك كسياسي كبير ؟!!!

وبعد ده في طرور هنا عاوزين يقنعونا بانه الوهم البظهروا في التلفزيون كل يوم ديل عندهم علاقة بالسياسة او عندهم علاقة بالمبادئ.

ما يفعل فيه ناس اربعة طويلة هو تدمير ممنهج ومخطط له وبقصد والكلام ده واضح الا لغبي او مستفيد.

والبديل منو ؟

وليد محمد المبارك