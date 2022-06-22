الشين: اشتريت تلفون جديد، اول مكالمة فيه أخت تقول ياشيخ أنا ارتبط بواحد (..)





اشتريت تلفون جديد، اول مكالمة فيه، أخت تقول ياشيخ أنا ارتبط بواحد مدة ستة شهور من أهلي واتفقنا على الزواج..

لكن قبل يومين اتصل بي وقال أمي وأهلي رافضين الموضوع وأنا ما بقدر أواصل…

وأنا يا شيخ ارتبطت بيهو شديييد!!!

لحدي هنا الموضوع انتهى…

لكن…

لكن…

لكن…

صديقات السوء، وعديمات الإيمان لن يتركنها…

تقول جاتني واحدة وقالت لي أنا بربطوا ليك…..

هكذا بدون خوف أو حياء أو اتقاء لعذاب الله تعالى، ولا خشية من الوقوع في ثاني أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى…

سبحان الله صدق رسول الله( يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل..) للأسف دي باعت دينها بلا مقابل…

إلى أي درك نسير…

كسرة:

نصيحة للأهل جاء في الأثر ( لم ير للمتحابين مثل الزواج)… يا أيها الأهل، الله تعالى يقول( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ما طاب لكم مش ما طاب لابيك وأمك، الأب والام من حقهم ابداء الرأي وتقديم النصح وليس الإجبار، استخدام الترهيب: ما عافية ليك ودا طرفي منك….

الشيخ

د. آدم إبراهيم الشين