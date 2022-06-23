فولكر مضى لتحريض عبدالرحيم دقلو الذي احتمع معه اكثر من مرة لحثه على تغيير موقف شقيقه “حميدتي” او التخلص منه





مصدر خاص كشف عن بعض التفاصيل التي دفعت الاتحاد الافريقي للانسحاب من الالية الثلاثية ، فقد حدثت مواجهة بين فولكر وفريق الاتحاد الافريقي ، الذي اتهم المبعوث الامني بالعمل على افشال الحوار الوطني السوداني ، وانه يسعى للتدخل في الشأن السوداني بطريقة تنافي الاعراف وقواعد السلوك المتعارف عليها دولياً ، وانه يتحرك بغموض وبسعى لاستخدامهم كاتحاد في ما وصفوه ببعملية تدمير السودان ، احد اهم اسباب هذا الخلاف هي ابلاغ بعض اعضاء الحرية والتغيير الذين لديهم شرفٌ وطني ، ممثلي الاتحاد الافريقي بأن فولكر طلب منهم عدم حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الذي سيعلنه هو والالية الثلاثية كما طلب منهم التمسك باقصاء من اسماهم الاسلاميين وحلفاؤهم والقبائل والصوفيه ، وطلب من عدد من الحركات والمجموعات المسلحة عدم الاستجابة لدعوات السلام او التوقيع عليها ….بل ومضى لتحريض عبدالرحيم دقلو الذي احتمع معه اكثر من مرة لحثه على تغيير موقف شقيقه او التخلص منه.

المهم ، اعتبر عدد كن حضور هذا اللقاء من اعضاء الحرية والتغيير ان الرجل لا يريد ..لا سلام ولا استقرار ولا حوار ناجح او غير ناجح في السودان ، وانه ينفذ في اجندة لا علاقة لها بمهمته وتفويضه ، وأعتبروا انه يسوق البلاد نحو حرب اهلية كي يتدخل المجتمع الدولي تحت البند السابع ! حين تمت مواجهته بشكوكهم وحين اعلن عدد منهم رفض طريقته ، اوقف عنهم التمويل ونادى بعض موظفيه ومستشاريه منهم وهددهم بالاستغناء عن خدماتهم ، والذين تجرأوا واعلنوا حضورهم ارسل لهم السفير الياباني ومنعهم من الحضور والذين شاركوا منهم افتعلوا حدثاً اذهل المفاوضين الاخرين بانهم طلبوا ان يقوموا هم بصياغة البيان الختامي الخاص بحوار روتانا قبل بداية الجلسات والا انهم سبنسحبون ، وحين تم ارسال رسالة لفولكر بهذا الأمر كان رده ، ok ..اذا لم تسمحوا لهم بصياغة البيان فدعهم ينسحبوا !! اعتبر الاتحاد الافريقي ان فولكر لم يكن حريصاً على نجاح الحوار بصيغته الوطنية اي انه حوار سوداني / سوداني …وسعى عبر ياسر عرمان وامجد فريد الذي استغنى عنه صورياً فقط وبالتشاور مع الشفيع خضر و حمدوك والسفارت الاروبية المؤثرة و الامارات الى افشاله …

فأما ان يكون الحوار كما يريد هو ومن خلفه ، بحيث يكفل لهم السيطرة على البلاد او ان يكرر نفس سيناريو سوريا التي اشعلها ذات الرجل بذات الطريقة ، ومن ثم تتم السيطرة عبر التدخل الدولي العنيف تحت اابند السابع …وفي كلا الحالتين يعاد استعمار السودان بالتي هي انعم بيد من حرير الحوار المرعي من فولكر او بالتي هي اخشن عبر فولكر كذلك بالتدخل الدولي .

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