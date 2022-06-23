أين جهاز الأمن والمخابرات يا برهان؟! فولكر هو عراب الموت والشيطان في سوريا





أن قيادات في الاتحاد الأفريقي اتصلت بجهات سيادية وسياسية ووطنية وإعلامية تحذرهم مما يعده شيطان دار الندوة الألماني في يوم 30 القادم…….

نذكر أن فولكر هو عراب الموت والشيطان في سوريا بعد أن روع الفتنة بين أهلها باسم الحوار وأشعل نار الحرب الذي مازالت مستمرة حتى الآن…

السودان مقبل على ايام صعبات قاسيات..

ما تتعرض له الحركات المسلحة الان من استفزازات واستبعاد من الملمات الوطنية تخطيط قذر لجرها إلى مربع. الحرب الأهلية..

نرجو الانتباه والحذر

أين جهاز الأمن والمخابرات يا برهان؟!

( منصور الهادي)