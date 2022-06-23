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يجب طرد فولكر وقيام الإنتخابات الفورية والرافض الحوار داك الشارع وديك السفارات.. السودان يجب أن يعبر غصباً عنهم
فولكر وحده يريد الإنفراد بالحوار لينفذ أجندة أحزاب قحت ( أربعة طويلة ) وبهذا يكون فولكر قد أضاع علي السودانييين طريق سالك وسالم من غير إقصاء عن طريق الآلية الثلاثية كان من الممكن أن يعبر بهم الي بر الأمان ….
في غالب الظن عندي أن خطابات فولكر يكتبها له ياسر عرمان ،.،،،
هل أصبح فولكر يرتاد المزارع وأماكن القحاتة المعروفة تلك 🤔
خربتو الراجل
ما يجب فعله الآن——-
طرد فولكر وقيام الإنتخابات الفورية والرافض الحوار داك الشارع وديك السفارات يمشي يشتكي وداك المعتقل للعملاء …..
يجب أن يعبر السودان غصباً عنهم …
عائشة الماجدي
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