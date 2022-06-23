فيديو.. الجيش جيشنا ونحن أهله





الجيش جيش الوطن وستظل القوات المسلحة السودانية على العهد بها مع الشعب السوداني سند وعضد وصمام أمان بارة بقسمها في حماية السودان والمحافظة على أمنه وسلامته وأستقراره حتي الوصول لصناديق الأقتراع وإختيار الشعب من سيحكمه عبر الإنتخابات فقط لا غيره مهما علت الأصوات وإن أنكر الأصوات لصوت ال …. .ولا يضير السحاب نبح ….. !



لا ولن يستطيع أحد تفكيك أو هيكلة هذا الجيش العظيم مهما كانت الأستهداف والتكالب والتطاول والعمالة والآرتزاق والسفه ضد جيش الوطن وسنظل ندعم ونقف في صف الجيش السوداني …. الجيش جيشنا ونحن أهله … 🤌🤌👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️

إبراهيم بقال سراج

