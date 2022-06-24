فيديو.. من هو عبد الجليل؟.. وزير السياحة زمن النظام البائد تحت البشير ونافع وعلي عثمان.. متربي تحت جزمة الكيزان





عبد الجليل

✍️ الزول القاعد يتكلم دا إسموا عبد الجيل وطبعاً عبد الجليل عامل فيها ثوري وعامل فيها غاضبون وعامل فيها متمترسون وعامل فيها متخفي!! بيتحدث بإسم الثوره واسم الإسقاط لمقاومه ازيال النظام السابق من المؤتمر الوطني وعامل فيها بيتحدث بإسم الثوار واسم الشهداء وأم الشهداء وأبو الشهداء وسوق الشهداء!! إنت ماعارف عبدالجليل دا منو؟؟

عبدالجليل كان وزير السياحه زمن النظام البائد يعني وزير تحت البشير ونافع وعلي عثمان عبد الجليل متربي تحت جزمة الكيزان

✍️ عبد الجليل مثال حي للصفاقه والدناءه والكذب والنفاق السياسي عبد الجليل نموزج حي للهبوط الناعم وعدم الموضوعيه عبدالجليل جراده في سروال مابسوي شي عبد الجليل ماعندوا فرق من السماسره البياعين عبد الجليل ضحد فكرة إنو أبو قرده يكون بره الرصه والتجاني السيسي يتغشى عبد الجليل زيو وزي مسار مسمار فوق مسمار عبد الجليل مابيختلف من أولاد الصادق وأولاد المراغنه وكمال عمر عبد الجليل جاب الهواء وجاب التايهه

عبد الجليل ماينفع يتكلم باسم الحريه الكذابه ولا الثوره الجدبانه ولابمثل ولاينفع يمثل لأنو هو أصلا في حد زاتو تمثيليه رخيصه رخصة دم الشباب الماتوا واحد ورا واحد زي الحمام الضارباهو سخانه عبد الجليل وسخان وريحتوا ضاربه وسمعتوا وسخانه زيو وزي وجدي وخالد وأولاد الدقير الثعالب!!

معقوله مالقيتوا غير عبد الجليل ولد الإنقاذ عشان تغشو بيهو الشباب تاني وتاني

قال مقاومه قال!!

بتلعبو بي منو إنتو وفهمكم شنو 🤣 حتى قحاطي بيور نضييييف نضافه صر مالقيتو عشان يطلع يقرأ ليكم بيان إسقاط اتباع النظام السابق الانقلابين غير ربيب الكيزان الجربان عبد الجليل!!

حليل كِشه وأم كِشه وأبو عظمه!!

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وساخه زي دي مالقيناها طول عمرنا

30فشخونا

تبيان توفيق ❤️

