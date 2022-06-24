دراسة تطور تقنية حديثة لاكتشاف السرطان.. ما دخل الجراد؟





أعد فريق من باحثي جامعة ولاية ميتشيجان، دراسة جديدة توضح بالتفصيل كيف يمكن للجراد أن يكون قادرًا على شم رائحة السرطان، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقدمت الدراسة بالتفصيل نظام فحص السرطان المعتمد على الجراد، والذي يتضمن جرادًا معدلًا، بعد خضوعه لجراحة بغرض زراعة أقطاب كهربائية في أدمغتها.

وتوجد هذه الأقطاب الكهربائية لالتقاط الإشارات من هوائيات كل حشرة، وتستخدم هوائيات الجراد في الشم.

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وابتكر الفريق جهازًا لالتقاط الغازات المنبعثة من الأنسجة من ثلاثة أنواع مختلفة من خلايا الفم البشرية السرطانية التي نمت أيضًا.

كما استخدم الباحثون الجهاز لإعطاء الجراد نفحة من الغازات، ووجدوا أن أدمغتها تستجيب لكل نوع من الأنسجة بشكل مختلف، ويمكنهم التعرف على الخلايا المريضة من خلال تسجيل الغازات بسهولة.

ومع ذلك، لم تتم مراجعة الدراسة حتى الآن، ومن غير المعروف ما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء (FDA) والجهات التنظيمية الأخرى ستوافق على هذا الإجراء.

وعلى الرغم من الشكوك المحيطة بالدراسة، يخطط الفريق لمواصلة عملهم. حاليًا، يحتاج نظامهم إلى ستة وعشرة أدمغة جراد ليعمل. إنهم يأملون أن تسمح الأقطاب الكهربائية الجديدة للفريق بتسجيل المزيد من الخلايا العصبية التي ستجعل دماغ جرادة واحدًا كافيًا للفحص الفردي.

كما يخططون لجعل الجهاز يحمل الدماغ والهوائيات المحمولة. سيؤدي القيام بذلك إلى السماح للفريق باستخدام النظام خارج المختبر.

ويعتبر الجراد هو نوع من الجندب يوجد عادة في المناطق الاستوائية. بالإضافة إلى أجسامهم الطويلة وأرجلهم القافزة، لديهم هوائيات كبيرة يستخدمونها لاكتشاف التغيرات الكيميائية في الهواء من حولهم.

واستفاد الباحثون في هذا الجهد الجديد من هذه القدرة. قاموا بزرع مجسات جراحيًا في أدمغة العديد من العينات الحية للسماح لهم بتسجيل أنماط موجات الدماغ حيث تم إدخال الحشرات إلى الغازات المنبعثة من عينات السرطان المزروعة في جرة.

وبشكل أكثر تحديدًا، فقد تعرضوا للغازات المنبعثة من ثلاثة أنواع من سرطان الفم تنمو في الأنسجة البشرية. عندما تم إدخال الغازات إلى قرون الاستشعار، تم تسجيل موجات الدماغ للجراد.

بعد عدة جولات من الاختبارات، وجد الباحثون أنهم كانوا قادرين على اكتشاف والتعرف على أنماط موجات الدماغ المختلفة حيث تعرض الجراد لأنواع مختلفة من السرطان – ومجموعة تحكم من خلايا الفم غير السرطانية.

وأشار الباحثون إلى أن جهودهم هي أول من استخدم دماغ حشرة حية للكشف عن السرطان.

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