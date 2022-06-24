



هوى يازول من وين انت؟

انا من الإقليم الشمالي

طيب مالك عامل جوطه وزوبعه وهيلمانا؟

عشان 30 يونيو

طيب تعالي اسمع حديثي

أنت عندك تلاتين يونيو حقتك براك تمشي تعمله وتطالب فيها بحقك في ولايات الاتنين الشماليه ونهر النيل، تمش تاكل فيه نار عديل وتموت وتحسب شهيد موش تاكل فيها بمبان، وعلقه من البوليس، تقلع حقك البجد بالجد، وهو شكلك انت زاتو ماك عارف ان عندك حق، وان عندك دهب قاعد ينسرق ويتنهب وانو عندك كل أنواع المعادن رخام ومصانع اسمنت وعندك أراضي زراعيه شاسعه وخصبه ومويه جوفيه ونيل ومشاريع تكفي دول، أظنك ماك عارف حتى رملتك قاعده تتصدر، واطه ساي تغني، وماك عارف دهبك دا قدر شنو وقايمه عليه اقتصاديات دول زي فرنسا وروسيا والإمارات

ها ياجنا انت تمش تقلع حقك دا وتطالب بالحكم الذاتي مالك ومال ٣٠ يونيو والبمبان، دي حاجات حقت الولاد التوتو، خليك زي ناس دارفور عملو إقليم وحاكم إقليم وحكمو نفسهم براهم ومستفيدين منك ومن مواردهم براهم عشان كدا وزير الماليه منهم شغال يخم ليهم من دهبك دا ساي والنائب الأول منهم وأغلب الوزراء لو ماكلهم منهم، وناس النيل الأزرق تحت تحت حاَكمين نفسهم براهم وبديرو مواردهم براهم اردول دا ماولدهم كان قطع كراعو مابقدر يدخل كراعو عندهم أو يشيل جرام دهب البنجوس

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شايف ياجنا انت غاشنك بحريه سلام وعداله وفيك مامطبقه ويسقط حكم العسكر والبلد حاكماها حركات مسلحه وملايشه ومسيطر على مفاصل الدوله إقليم واحد عندو امتياز في أي شي والأولوية ليه، وانت زي الاهبل زاتو ماعارف عايز شنو، عايز حريه سلام وعداله، تسقط البرهان، انتخابات، القصاص، ياجنا هي قبيل كانت تسقط بس عاين ليها هسه بقت كم حاجه؟

ياجنا هسه انت مفروض يكون عندك اولويه اهلك أرضك قيمك وبكرا عرضك ارجع لاصلك قوي ورتب صفك واحكم في حدود شمالك وطالب بإدارة مواردك وتنمية إقليمك وقوي نفسك حتى تجي تدافر ناس حميدتي وجبريل وعقار ديل مسنودين باهلهم وبجيوشهم، بشعرك المبرم دا ولباسك الناصل دا مابتقدرهم، ولا بخلوك تحكم

#الاقليم_الشمالي

#الحكم_الذاتي

#اقالة_اردول

Mohamed Elawad Mustafa