الحزب الشيوعي يقر ضمنيا بفشل مليونية 30/ 6 القادمة





⭕ الحزب الشيوعي يقر إقرارا ضمنيا بفشل مليونية 30/ 6 القادمة …

صرح الأستاذ / كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بأن يوم 30 يونيو القادم ومسيراته الخارجة فقط محطة إبتداء في طريق الثورة الطويل وليست نهاية المطاف لوصول غاياتها … لمتين لمتين يا قحاتة ح ننتظر نهاية مليونياتكم الطلسية دي … وبي كده فقد تأكد لنا بأن لحزب الشيوعي قدم واجب العزاء مقدما في مليونية 30/6 لإسقاط النظام وأثبت لنا بما لا يدعو للريبة والشك بأنها فااااشلة فشل ذريع … فجاء تصريحهم بأفواههم بأن مليونية 30/ 6 عبارة محطة فقط لإنطلاق الثورة وليست لإسقاط النظام … يعني جداول المظاهرات السابقة دي كلها ما كانت محطة بداية للثورة … ياقحاتة يا أولاد أم ذقده إنتو لسسسع ما شفتو حاااجة … اعلموا ياقحاتة بأن الرجال الجد جد أعادت ترتيبها وقد تم تسوية صفوفها واستعدت لنصرة دينها وعقيدتها ولإنقاذ البلاد من شروركم وفسادكم فخير لكم إلزام منازلكم فيوم تلاتين ما ذي الأيام الفائتة لأنه يوم رجال وليس بيوم مثليين وأشباه رجال ….

🖋️د. أحم دمنصور المحامي …