



الناس مستغربين وبعضهم مندهشين وآخرين غاضبيين على ما يقدمه المؤتمر السوداني من قذارة فكرية وإنسانية وسياسية واجتماعية وأخلاقية ..

عنصرية قحط الفاشلة تستوجب فتح بلاغ في قيادي السنابل ….

الاستغراب والاندهاش لشنو؟!!

الناس ديل ياهم كدا..

انتو قائليين سميناهم قحاطة ليه..؟!..

مقحطين في كل شي حتى الأخلاق الفطرية والكل يعلم أن القحاطة إذا حكموا بلد أفسدوا فيها وجعلوا أهلها اذلاء…

عندما خرجت منسوبة المؤتمر السوداني حنان وطالبت النساء بكشف عوراتهن حتى يسيل لعاب الرجال (طبعا قالت كدا والمنشور موجود في صفحتها علي الفيسبوك)…

يومها تحدثنا عن أخلاق هذا الحزب الذي اختار امرأة بهذا السوء تنادي بالانحلال المجتمعي ثم تختار لتعديل قانون الأحوال الشخصية السودانية المستمد من الشرعية الإسلامية..

المتصبينه والتي ربما تعاني من مراهقة مابعد سن الخمسين تريد أن تعقب وتصوب وتشطب وتضيف على كلام الله رب العالمين…

بالأمس ظهر قيادي آخر في المؤتمر السوداني ووصف مواطنين سودانيين بالقرود والكلاب..

مارس قيادي المؤتمر السوداني عنصرية قذرة توجب محاسبته جنائيا ببلاغ يقدم لنيابة العامة..

اردول منا ال البيت..

مناوي منا ال البيت..

وهم سودانيين لهم تقديرهم كمسلمين واحترامهم كسودانين ومعالمتهم بانسانية يا بتووووع حقوق الإنسان..

هتف المؤتمر السوداني ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور.. وتأكد الان انه هتاف جاء بغرض حشد عاطفة أبناء الإقليم الغربي ضد المؤتمر الوطني..

العجيب حزب البعث العربي بتاع وجدي صالح هتف هو الآخر ضد العنصرية في الوقت الذي يحمل منفستو الحزب شعارات القوميه العربية والفكرة النازيه أبغض أنواع العنصرية…

قيادات حزب البعث العربي كلهم ما عرب..نوبة من الجبال ونوبة من حلفا ولا تستغرب إطلاقا في هذا التناقض الفكري لأنو دا شى طبيعي في بلد المتناقضات ..

السودان بلد يعيش على المتناقضات ويستثمر فيه السياسيين علي غباء القطيع…

وجدي قال لن نجلس مع الانقلابين..

لا تفاوض..

لا شراكة..

ولا.. ولا.. ولا.. ولا…

وفي النهاية الأمر جلس وجدي وقحاطته وتحاوروا مع من سموهم بالانقلابيين وبلعوا شعاراتهم دون النظر بعين الاعتبار لما أزهق من أرواح تحت مظلة الشعاااارات الكذوبه ..

وجدي قال جلسنا مع الانقلابيين للاتفاق معهم على إسقاط الانقلاب!!!!

دي لو فهمتها تكون فهمت غلوتية :

جيتو ما لقيتو..

وجاني ومالاقاني..

واجبت على سؤال

البيضة من الدجاجة

ولأ الدجاجة من البيضه..

وأسرع الحصان ولأ أطول القطر..

والقطيع طبعا يصدق كل شي… ومن قبل اقنعوه رغيفة بخمسين جنيه أفضل من رغيفة بجنيه..

وشكروا له حميدتي فصفق القطيع لدعم السريع.. ثم شتموا له حميدتي فشتم القطيع ال دقلو..

الواثق البرير كان واضح وقال لاعلاقة لنا باللاءت الثلاث وإنما وجدناها تهتف على الاسفلت وركبنا ظهرها…

حذااااري يا قحاطة السجم والرماد من الكذب واعلاف القطيع ببرسيم منتهى الصلاحية لأن عواقبه ستكون سئية على صحة الثورة …

حتى حزب الأمة الرافض الجلوس في حوار روتانا بسبب انه حوار انقلابيين مع داعمي الانقلاب

عاااااد وجلس مع داعمي الانقلاب وأغلقوا صفحة الخلاف بينهم وفتحوا صفحة جديدة..

ثم خرج الحزب الطائفي الأسرى في بيان ليلي يعلف فيه القطيع بانه جلس برررضو مع الانقلابيين عشان يتفقوا مع الانقلابين على إسقاط الانقلاب..

انت قادر تتخيل مستوى ضحالة الكذبة ورداءة صنفها..؟!!

جلسوا مع الانقلاب عشان يتفقوا معاه على إسقاط الانقلاب..!!!!

السؤال:

هل انت غبي لدرجة التي تصدق فيها مثل هذه التناقضات؟!!…

( منصور الهادي)