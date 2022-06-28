الميرغني: شهر ذى الحجة الذى يوافق فيه اول يوم 30/6 تعتبر حرمة دم المسلم والمحافظه عليها (..)

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يوم الخميس 30/6/2022 هدم ام اعلاء للحرمتين

بسم الله الرحمن الرحيم

به الاعانه بدا وختما وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما

قال تعالى: { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ .. الآية (36) سورة التوبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كل عام وانتم بخير اهلى واحبابى بقدوم شهر ذى الحجة الذى يوافق فيه اول يوم 30/6

تعتبر حرمة دم المسلم والمحافظه عليها احد مقاصد الشريعة الاسلامية الخمسة فالنفس عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فمن قتلها كأنما قتل الناس جميعا والانسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله فحرمة دم المسلم عظيمه وحرمة الشهر عظيمه. فهاتان هم الحرمتان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمه جاء يوم القيامه و مكتوب فى جبينه ايس من رحمة الله.

قال تعالى: وليال عشر (الايه)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان افضل ايام الدنيا ايام العشر

فنصيحتنا لكل مسؤول او مواطن

– قوات مسلحه – شرطة – امن – لجان المقاومه – حرية وتغير وكل من يشارك فى هذه المظاهرات للحفاظ على حرمة دم المسلم

ان حق التظاهر السلمى حق مكفول لكل انسان ولا حجر فيه على احد فليعبر كل عن رايه لكن بشرط السلميه و المحافظه على الممتلكات العامه والشخصيه من كلا الجانبين

فلنجعل من هذه الايام المباركه رساله للتاسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وشفيعنا فنحن خير امة اخرجت للناس امة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التى تباها بها سيدنا رسول الله بين صحابته عندما قال وا شوقى لاحبابى و التى تنسب اليها مكارم الاخلاق.

بهذا المناسبه نذكركم بقول الله تعالى فى عظم هذا الشهر (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)

وليكن شعار هذه المظاهرات تاسيا بالحجاج فى ذكر الله تعالى لبيك اللهم لبيك و ان يكون الدعاء اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين

وما من خطاب يبدأ بالصلاه على النبى صلى الله عليه وسلم و يختم بالصلاه على النبى صلى الله عليه وسلم الا لمحض الاخلاص و صدق التوجهه لله تعالى

حفظ الله البلاد والعباد

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

رق مولاه الغنى

سرالختم ابن السيد محمد عثمان تاج السر الميرغنى

الخرطوم 27/6/2022