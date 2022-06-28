تبيان توفيق❤️: إحتفالات متفرقة في الخرطوم يوم 30 يونيو





ستحتفل العاصمه بثلاثين يونيو إحتفالات متقطعه سكان الخرطوم في بري وشارع الستين وسكان شرق النيل عند مثلث الكبري وسكان بحري بالمحطه الوسطى وسكان أمدرمان على كيفهم

✍️ هذا يؤكد بأن إلتقاء المواكب المحتفله يمكن أن يتحقق في أحلام ظلوط لاسمح الله!!

حفاظاً للأمن القومي وسلامة المواطنين سيتم إغلاق جميع الكباري بما فيها سوبا والحلفايا وسيتم قطع الإنترنت لمدة خمس ساعات وسيتم تأمين وسط العاصمه لأنها تحتوي ع المرافق الحكوميه الحيويه وسيتم تأمين المواكب بقوات مشتركه من الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح والشرطه والجيش والجهاز وذلك لضمان مرور يوم الإحتفال بثلاثين يونيو بكل سلاسه وسلامه!!

✍️ سنحتفل بثلاثين يونيو جميعآ!!

تجهيزات اللجنه الأمنيه لولاية الخرطوم فوق الممتازه للقيام بواجبها تجاه حماية المواكب التي ستحتفل بيوم الثلاثون من يونيو

كما أنها ستعمل ع ضرب المتفلتين والمندسين والمخربين والساعيين لإثارة الفتنه والشغب!!

✍️ بدون مقدمات حابه اقوليكم المخطط المرسوم تجاه السودان واحد سواء كان في الفشقه أو كاوده أو قلب الخرطوم في 30يونيو

الحمدلله الشعب فهم الرصه وعرف إنو في مخطط لشد الأطراف وزعزعة الوسط وتشتيت الأفكار!! نحن كلنا عندنا واجب تدعيم الإستقرار المجتمعي والحمدلله الروح المعنويه عند القحاطه وأزيالهم بقت في الحضيد بعد التضامن الكبير البقي ظاهر في منصات الإعلام المختلفه!!

بالنسبه لي الرد التم اليوم في الحدود الأثيوبية رد محترم ومقبول وفيهو رساله واضحه بأنو البلد دي لسع متماسكة وماعليها خوف!!

✍️ العملاء ماضروري يكونو أجانب في عملاء سودانين وظاهرين وما داسنها فديل ادوهم بالجزمه في التعليقات!!

سنحتفل سوياً بثلاثين يونيو!!