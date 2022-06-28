



ومن عجائب القحاطة

🔴 أنهم استقبلوا (قطار عطبرة) أيام الثورة التي سرقت وهم يرددون أن الكيزان دمروا السكة حديد🤔

🔴 وأنهم كانوا يطعمون الطير في القيادة من خبز مصنوع من قمح مشروع الجزيرة ومدعوم وهم يرددون الكيزان دمروا مشروع الجزيرة 🤔

🔴 وأنهم تنادوا من أطراف العاصمة بمدنها الثلاثة عبر أرخص واسرع انترنت في القارة السمراء

وهم يرددون بكرة السودان يبقى جنة ووووو😏

🔴 وأنهم وصلوا الاعتصام بأرخص تعريفة لمواصلات تعمل بالوقود المدعوم حيث جالون البنزين ب28 جنيهاً فقط وهم يهتفون كيزان حرامية 🤔

🔴 وأنهم خرجوا للتظاهر من بيوت كانت الكهرباء بها شبه دائمة واعتصموا في خيام لا تنقطع عنها الكهرباء المدعومة شبه المجانية بينما ترسل المكيفات الضخمة نسائمها الحلوة وتعلو أصوات الساوند سيستم الذي يعمل بالكهرباء المدعومة أيضاً🤭

مرددة:

(غداً يستقر إمداد الكهرباء في كل انحاء السودان ) 🤔

🔴 ومن عجائبهم أن ثنائي الشاي {الشاي بي جاي ومعاو كيكة} كان يتحايل على المعتصمين ليدخلو على ساحة الشاي في وقت كان فيه سعر كباية الشاي خارج ساحة الاعتصام 3 جنيهات وسعر الكيكة 3 جنيهات

هسة بي كم ؟؟؟؟😏

🔴 ومن عجائبهم واعني القحاطة أنهم وبينما كانوا يلوذون بحماية القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أمعوا السودانيين ولأول مرة

معليش معليش ما عندنا جيش

🤔🤔

🔴 وبهذه المناسبة اهدي اغنية وردي ضيعوك ودروك انت ما بتعرف صليحك من عدوك استغلو الطيبة في قلبك وباسم العواطف

خدعوك

لكل من شارك وايد ودعم ودافع عن افشل ثورة في العالم

والمشكلة

ما زال الخداع مستمراً

*متداول