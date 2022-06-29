تبيان توفيق❤️: رسالة للجنة أمن ولاية الخرطوم.. مخطط لحرق مواقع حيوية





رسالة للجنة أمن ولاية الخرطوم

✍️ تبيان توفيق 🌹

اعملوا شير عشان نوعي الغير

أنا قاعده أفند إجتماعات كوادر الحزب الشيوعي وعناصر البعث إعتبروني مجنونه قاعده تهزي لكن ماتتجاوزو كلامي دا شيلوهو من باب الجد وإعتبروهو عمل خير وقوموا بالواجب فالتأمين خيرُ من الدمار

.. في عمل منظم لمجموعات تخريبية حتستهدف مواقع خدمية حيوية مهمة بولاية الخرطوم حيستقلو حراك مليونية 30 يونيو لخلق ازمة في الخدمات الضرورة للمواطنين بولاية الخرطوم والكلام الإتقال داخل إجتماعات بُري وود نوباوي ومنتجع سوبا هو نفس كلام الزول الإعتقلتوهو من بُري الإسمو (فرنساوي) (بس نسيتو مصطفي قلندر) ود (بحري) وفي سته من أولاد الديم (أصولهم حبشيه وديل أسألو منهم (دعاء) المجموعات دي عايزه تنتج نفس سيناريوهات ديسمبر 201‪3م وسبتمبر 201‪8م وقت قامت المظاهرات والاحتجاجات حرقوا عدد من طلمبات الوقود والوحدات الادراية لبعض المحليات بولاية الخرطوم.

الناس ديل عاملين( كود) لمواقع معينه ومخصصين مجموعات من كوادر العنف المدربين من عناصر حركة عبدالواحد وبعض كوادر الحركة الشعبية قطاع الشمال ومن الليله بالليل حينتشروا في مناطق قريبه من المواقع دي والقرض هو خلق أزمة بين المواطنين وإثارة التزمر وضمان إستمرار الأزمة حال فشل المليونية المواقع هي وهي

١-محطه مياه المناره الكود بتاعها (جلد النمر)

٢-محطه مياه بيت المال الكود بتاعها ( ألمي بارد)

٣-محطه مياه بحري بالقرب من كبرى ألمك نمر الكود بتاعها ( ممكون )

٤-اللاسلكي الفتيحاب الكود بتاعها (دبُل حداشر)

٥-محليه امدرمان الاداريه الكود بتاعها ( سماهر)

٦-محليه بحري الاداريه الكود بتاعها ( نوم الضحى)

٧-محليه شرق النيل الاداريه الكود بتاعها غير موضح ولم يُذكر

المجموعات دي منظمة وعندها جهات بتخطط ليها والخطه دي موضوعه من أول يوم اعلنت فيه لجان المقاومة والقوي السياسية تسير مليونية 30 يونيو المطالبين فيها بإنهاء الانقلاب وتحقيق الحكم المدني ومن الحاجات المهمه إنهم متأكدين بإنو القوى التأمينيه حتكون ضعيفه في( المواقع الحيويه دي) وإنو جميع الاجهزة الامنية والشرطية حتكون مشاركه في تأمين مواكب يوم 30 يونيو وحيكونو (ملخومين) ودي نقطه معتمدين عليها؟

خلونا نتكامل نحن كمواطنيين ونقوم بدور متكامل لأنو دي مرافق عامة وبتهمنا فلازم نشارك في تامين مواقع الخدمات اللتقع في محيط السكن بتاعنا وبنتلقى منها الخدمة المباشرة خلونا تةنبلغ الشرطة باي تحرك غريب ومُريب قدام أو حولين من اي موقع حيوي خدمي!!

اعملوا شير عشان نوعي الغير!!

تبيان توفيق ❤️