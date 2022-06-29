يوم 30 يونيو مجموعات مسلحة متمردة تخطط لقتل المتظاهرين





تحركات لمجموعات مسلحة يوم 30 يونيو،

في تحركات مريبة لمجموعات مسلحة وخلايا نائمة تتبع للحركة الشعبية شمال (الحلو) وحركة / جيش تحرير السودان (عبد الواحد) في مناطق متفرقة من وسط وأطراف الخرطوم،

في مخطط مرسوم بدقه هدفه إبتدار عنف في تظاهرات الخميس 30 يونيو، عبر عناصر محدده مهمتها عملية (تصفية) المتظاهرين لتحقيق أهداف سياسية أهمها، تعبئة الحراك الجماهيري في الشارع البقى منحسر وكلوا شُفع وتوحيد الكتل الثورية المتشظي كومي وكومك كمان المخطط بيهدف لحشد الدعم الدولي لقوى الحرية والتغيير المنقسمة المخترقه ،

المخطط دا هو ثمرة تفاهمات تمت بين الحزب الشيوعي السوداني والحركات المسلحة في الزيارة الأخيرة القامت بيها قيادة الشيوعي(امال والشفيع) لجوبا وكاودا وكمان في تورط لجهات إقليمية وموظفين أممين في المخطط المرسوم ليوم 30يونيو!!

على كل حال أنا بتكلم من واقع اني كنت جزء من بيت كلاوي الحزب الشيوعي ولسه عندي المقدره اعرف الحاصل لو بالدغري أو باللف!!

أنا مابكتب ليك عشان إنت تخاف أو ما تطلع لكن بكتب ليك عشان تعمل حسابك وتكون سليم وماتكون ضحيه وفريسه و هينه لمجوعه من السياسين كل هًمهم كيف يرجعوا لي سلطه ضيعوها من يدهم زي ما أي شافع بيضيع لعبتو (وبعديها يقعد يبكي)

مواكب بكره دي آخر كرت للقحاطه وآخر نفس ممكن يطلع!! والمويه تكضب الغطاس!!

تبيان توفيق ❤️

